Home Daybreak Apple Viele Updates | Geld statt Datenschutz? | alter Chip für neues iPhone 14? – Daybreak Apple

Viele Updates | Geld statt Datenschutz? | alter Chip für neues iPhone 14? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat gestern Abend eine ganze Reihe Updates raus gelassen. Damit ging der laufende Beta-Zyklus zu Ende – möglich, dass heute Abend schon ein neuer aufgemacht wird. iOS 15.4 und Co. können zumindest nun erst einmal von allen Nutzern geladen werden. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat gestern Abend die diversen Updates der aktuellen Welle für alle Nutzer als finale Fassung veröffentlicht. Dieser Schritt war angekündigt, vorige Woche auf dem Apple-Event hatte das Unternehmen erklärt, die Updates in dieser Woche verteilen zu wollen.

iOS 15.4 und iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5 und tvOS 15.4 sind nun für alle Nutzer verfügbar. Die fraglos interessantesten Neuerungen und Änderungen bringen iOS 15.4 und iPadOS 15.4, daher haben wir hier auch noch einmal auf die kleineren Änderungen hingewiesen.

Weniger Datenschutz, mehr Geld?

Das war zumindest das, was Phil Schiller und Eddy Aue wollten, beide sind Mitglieder des Apple-Top-Management direkt unter Tim Cook und beide sorgen fürs Geld verdienen, in Marketing und Services. Beide waren vereint in der Sorge, der gestärkte Datenschutz der App-Tracking-Transparenz könnte die Gelddruckerei App Store ausbremsen, hier dazu mehr.

Das iPhone 14 soll mit altem Chip kommen

Zugegeben, ein Drama wäre es rein von den Leistungsdaten wohl nicht, ich hatte es in meinem Artikel bereits ausgeführt. Dennoch fühlt es sich nicht korrekt an, sollte eintreffen, was Analysten vermuten: Das nämlich ein Smartphone im Bereich von 800 Dollar mit einem Chip aus dem Vorjahr auf den Markt kommt, hier dazu weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Foxconn wird einmal mehr von Corona ausgebremst. Der weltweit größte Fertiger von iPhones und anderen Elektronik-Produkten muss zwei seiner größten Fabriken in China zusperren, weil dort noch immer eine drastische Anti-Corona-Politik verfolgt wird. Die Folgen für die westliche Wirtschaft sind teils unangenehm, hier dazu weitere Details.

Kommt das iPad Pro mit OLED-Panel?

Das zumindest vermutet Ross Young, zwei Modelle mit OLED-Panels werde Apple dieses Jahr noch bringen, glaubt er und scheint damit bei einigen von euch einen Nerv getroffen zu haben, hier mehr Infos.

Die Sparkasse verteilt ein Update.

Das ist auch Reizthema für manche: Eine größere Aktualisierung hat zuletzt die Sparkasse für ihre iOS-App verteilt, hier dazu mehr.

Und die Lieblingsserie von Tim Cook auf Apple TV+ räumt erneut begehrte Filmauszeichnungen ab, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Dienstagsdienst wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!