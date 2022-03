Home Apps AppSalat AppSalat – Apple Arcade: Neue Inhalte im März 2022

Wir befinden uns zwar schon in der Mitte des März, dennoch wollen wir uns noch anschauen, was es in diesem Monat auf Apple Arcade zu spielen gibt. Welche Titel neu sind oder in den Startlöchern stehen, lest ihr in diesem AppSalat.

Shadow Blade+

Seit dem 4. März kann Shadow Blade+ mit einem Abo für Apple Arcade heruntergeladen werden. Das Plus steht im Namen, weil dieses Game schon kostenpflichtig im App Store vertreten ist. Mit Arcade kann es allerdings kostenlos angespielt werden. Darin unterstützt ihr den Ninja Kuro bei seinem Werdegang zu einem Shadow Blade. Ihr müsst ihn dafür durch mehrere Jump-and-Run-Level führen, Fallen überwinden und den Gegner ausweichen.

Monument Valley 2+

Am 11. März kam Monument Valley 2+ für Apple Arcade heraus, wie wir berichteten. Auch hier gilt, dass dieser Titel bereits existierte, im Rahmen von Apple Arcade allerdings kostenlos verfügbar ist. In Monument Valley 2+ leitet ihr eine Mutter und ihr Kind durch verschiedene Monumente ans Ziel. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass diese erst gedreht oder angepasst werden müssen, damit sich ein durchgängiger Weg ergibt. Und das ist oft nicht so einfach, da viele optische Täuschungen zum Einsatz kommen.

Alto’s Adventure – Remastered

Für den 25. März ist der Launch von Alto’s Adventure – Remastered geplant. In diesem Spiel erkundet ihr mit Alto und seinem Snowboard die Berge. Währenddessen könnt ihr über 195 Ziele absolvieren und den „Geist des Berges“ finden. Erhältlich wird der Titel am iPhone, am iPad, am Mac und am Apple TV sein.

Startdatum unbekannt: Gear.Club Stradale

Während der Vorstellung des neuen iPhone SE der dritten Generation wurde auch Gear.Club Stradale angekündigt. Bei diesem handelt es sich um ein Rennspiel, das in der Toskana, einer bekannten Gegend Italiens, spielt. In diesem fährt man mit seinen Gegnern um die Wette und baut den eigenen Fuhrpark aus. Durch Verbesserungen an den Autos sorgt man dafür, dass man weiterhin gegen die Kontrahenten ankommt. Auch dieses Spiel startet auf allen Plattformen durch.

