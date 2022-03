Home Betriebssystem macOS 12.3 ist da: Universal Control, 3D-Audio, mehr

macOS 12.3 ist da: Universal Control, 3D-Audio, mehr

Auch macOS Monterey 12.3 ist ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Größte Neuerung des Updates ist Universal Control, das mit iPadOS 15.4 auch am iPad eingeführt wird. Daneben ergänzt macOS Monterey 12.3 auch 3D-Audio und neue Emojis.

Apple hat heute Abend neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 sowie tvOS 15.4 auch macOS Monterey 12.3 für alle Nutzer eingeführt. Das Update bringt als wohl größte Neuerung Universal Control.

Nach langer Wartezeit seit Sommer letzten Jahres ist das neue Feature zwar jetzt da, wird aber noch immer als in der Beta befindlich angezeigt. Weitere Neuerungen sind 3D-Audio fü unterstützte AirPods, neue Emojis, Neuerungen in der Podcasts-App un mehr.

Das bringt macOS Monterey 12.3

Nachfolgende Anmerkungen notiert Apple zum Update auf macOS Monterey 12.3. Vor der Installation ist dringend anzuraten, ein frisches Backup vorzunehmen.

macOS 12.3 verfügt über die Option „Universelle Steuerung“, dank derer der Mac und das iPad gemeinsam mit nur einer Maus und einer Tastatur verwendet werden können. Diese Version umfasst zudem neue Emojis, dynamische Kopferfassung für „Musik“ und andere Funktionen und Fehlerbehebungen für den Mac.

Universelle Steuerung (Beta)

• Mit der Option „Universelle Steuerung“ können das iPad und der Mac mit nur einer Maus und einer Tastatur als Einheit verwendet werden.

• Text kann entweder auf dem Mac oder dem iPad eingegeben werden und du kannst Dateien durch Drag-and-drop zwischen den Geräten übertragen.

3D-Audio

• Die Funktion „dynamische Kopferfassung“ ist mit unterstützten AirPods in „Musik“ auf Mac-Computern mit M1-Chip verfügbar.

• Anpassbare 3D-Audio-Einstellungen für „Aus“, „Fixiert“ und „Kopferfassung“ sind jetzt mit unterstützten AirPods im Kontrollzentrum auf Mac-Computern mit M1-Chip verfügbar.

Emojis

• Neue Emojis wie Gesichter, Handgesten und Haushaltsobjekte sind über die Emoji-Tastatur verfügbar.

• Für das Emoji „Händeschütteln“ können für jede Hand verschiedene Hautfarben ausgewählt werden.

Diese Version enthält zudem folgende Verbesserungen für deinen Mac:

• In der Podcasts-App können Folgen nun nach Staffel, gespielten, ungespielten, gesicherten oder geladenen Folgen gefiltert werden.

• „Visuelles Nachschlagen“ erkennt auf deinen Fotos Kunst, Wahrzeichen dieser Welt, Pflanzen und Blumen, Bücher sowie Hunde- und Katzenrassen, sodass du mehr dazu erfahren kannst.

• Die Webseitenübersetzungsfunktion in Safari wurde um Italienisch und Chinesisch (traditionell) erweitert.

• Die App „Kurzbefehle“ unterstützt nun das Hinzufügen, Entfernen oder Abfragen von Tags mit „Erinnerungen“.

• Gesicherte Passwörter können nun deine eigenen Notizen enthalten.

• Die Genauigkeit der Batterieleistungsmessung wurde verbessert.

Außerdem werden in dieser Version folgende Fehler auf dem Mac behoben:

• Audio von Videos kann bei Wiedergabe in der Apple TV App verzerrt klingen.

• Einige Fotos und Videos werden beim Ordnen von Alben in „Fotos“ eventuell versehentlich verschoben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!