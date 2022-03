Home Betriebssystem tvOS 15.4 und HomePod-Software 15.4 mit neuen Funktionen für alle Nutzer sind da

Apple hat heute Abend auch tvOS 15.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt einige Änderungen für den Player am Apple TV und die WLAN-Optionen der TV-Box. Der HomePod und HomePod Mini erhalten ebenfalls ein Update.

Neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 wurde heute Abend auch tvOS 15.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Die neue Version beinhaltet unter anderem einige Verbesserungen der Wiedergabeoptionen im Player am Apple TV. Darüber hinaus wird die Möglichkeit ergänzt, sich mit einem WLAN zu verbinden, das eine vorgeschaltete Loginseite nutzt, etwa in einem Hotel oder Kongresszentrum.

Auch der HomePod erhält ein Update

Die Aktualisierung auf tvOS 15.4 kann auf dem Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation installiert werden. Neben tvOS 15.4, wurde auch für den HomePod und HomePod Mini ein Update veröffentlicht.

Die Aktualisierung auf die HomePod-Software 15.4 wird in den kommenden Tagen automatisch geladen und installiert. Auf Wunsch kann das Update in den Einstellungen der Home-App auch manuell angestoßen werden. Die HomePod-Software 15.4 bringt unter anderem neue Sprachunterstützungen für Belgien und die Niederlande. In den Märkten geht der HomePod Mini noch in diesem Monat an den Start. In den Niederlanden wird auch der Mehrbenutzermodus unterstützt werden.

Auch diese Updates werden noch nicht bei allen Nutzern angezeigt.

