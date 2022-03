Home Betriebssystem Weitere iOS 15.4-Neuerungen: Impfzertifikat im wallet, Siri-Verbesserungen, mehr

Mit dem Update auf iOS 15.4 und iPadOS 15.4 kommen neben den großen Neuerungen wie Universal Control auch einige kleinere, aber dennoch praktische Funktionsverbesserungen auf iPhone und iPad, die wir nicht unerwähnt lassen wollen.

Sicherlich ist Face ID trotz Maske ein Highlight des Updates auf iOS 15.4, ebenso wie Universal Control am iPad unter iPadOS 15.4, doch das Update von heute hat noch etwas mehr zu bieten.

So kommt etwa endlich die offizielle Integration der digitalen Corona-Zertifikate in die Health- und Wallet-Apps. Und gewiss, über Dritt-Apps und Umwege ging das schon länger, nun aber muss hier keine solche provisorische Lösung mehr bemüht werden.

Darüber hinaus kann die Podcasts-App am iPhone und iPad nun auch einige weitere Filteroptionen für Episoden anbieten, Siri wird offline etwas besser und auch SharePlay wird ein wenig weiterentwickelt.

Diese kleineren Neuerungen bringt iOS 15.4

Nachfolgend die von Apple genannten kleineren Neuerungen und Verbesserungen von iOS 15.4:

FaceTime

• SharePlay-Sitzungen können direkt von unterstützten Apps gestartet werden.

Siri

• Auf iPhone XS, iPhone XR und iPhone 11 oder neuer kann Siri Datum und Uhrzeit auch offline angeben.

Impfkarten

• Health unterstützt das digitale COVID-Zertifikat der EU und ermöglicht es somit, überprüfbare Versionen von COVID-19-Impfungen, -Laborergebnissen und -Genesungsnachweisen zu laden und zu sichern.

• COVID-19-Impfkarten in Apple Wallet unterstützen nun das Format des digitalen COVID-Zertifikats der EU.

Diese Version enthält zudem folgende Verbesserungen für dein iPhone:

• Die Webseitenübersetzungsfunktion in Safari wurde um Italienisch und Chinesisch (Traditionell) erweitert.

• In der Podcasts-App können Folgen nun nach Staffel, gespielten, ungespielten, gesicherten oder geladenen Folgen gefiltert werden.

• Eigene E-Mail-Domains in iCloud können von den Einstellungen aus verwaltet werden.

• „Kamera“ in der Tastatur kann Text zu „Notizen“ und „Erinnerungen“ hinzufügen.

• Die App „Kurzbefehle“ unterstützt nun das Hinzufügen, Entfernen oder Abfragen von Tags mit „Erinnerungen“.

• Die Option „Durch Halten anrufen“ in den Notruf SOS-Einstellungen gilt jetzt für alle Benutzer:innen. „Durch 5-mal Drücken“ kann weiterhin in den Notruf SOS-Einstellungen ausgewählt werden.

• Auf iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max wird für „Nahaufnahme“ in „Lupe“ die Ultra-Weitwinkelkamera verwendet, damit du auch kleinste Objekte ganz groß sehen kannst.

• Gesicherte Passwörter können nun deine eigenen Notizen in „Einstellungen“ enthalten.

Außerdem werden in dieser Version folgende Fehler auf dem iPhone behoben:

• Die Tastatur setzt eventuell einen Punkt zwischen zwei eingegebenen Zahlen.

• Fotos und Videos werden unter Umständen nicht mit der iCloud-Fotomediathek synchronisiert.

• Die Bedienungshilfe „Bildschirminhalt sprechen“ kann in der Bücher-App unerwartet beendet werden.

• Die Funktion „Live-Mithören“ wird eventuell nicht deaktiviert, wenn sie im Kontrollzentrum ausgeschaltet wurde.

