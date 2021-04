Home Daybreak Apple Viel Aufmerksamkeit fürs App-Tracking | M2-Chip wird produziert | Clips lernt AR – Daybreak Apple

Guten Morgen miteinander! Das neue App-Tracking war eins der Top-Themen des gestrigen Tages. Die Neuerung in iOS 14.5 stößt bei vielen Nutzern auf Begeisterung, doch nicht bei allen. Das liegt daran, dass manche Anwender die Funktion derzeit noch nicht wie erwartet verwenden können. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat mit iOS 14.5 endlich das lang erwartete App-Tracking eingeführt. Es ist zugleich mit tvOS 14.5 auch auf dem Apple TV gestartet. Wir haben gestern noch einmal darauf hingewiesen, dass sich das App-Tracking auch pauschal für alle Apps deaktivieren lässt. Zugleich können Nutzer auch jederzeit einsehen, welche Apps ihr Verhalten gerade überwachen, hier dazu mehr.

App-Tracking lässt sich bei manchen Nutzern nicht deaktivieren

Weniger erfreut sind Nutzer von iOS 14.5, die das neue App-Tracking-Feature nicht nutzen können, um selbiges zu deaktivieren beziehungsweise zu verhindern. Es gibt einige Erklärungsansätze hierzu, doch letzten Kommentaren unter anderem von unseren Lesern nach, ist nicht abschließend zu klären, wieso die beschriebene Störung bei manchen Nutzern auftritt, hier dazu mehr.

Wahrscheinlich ist, dass Apple hier schlicht einen kleinen Bug übersehen hat, der dann – vielleicht mit iOS 14.5.1 – aus der Welt geschafft werden muss.

Während sich Nutzer wahlweise über die App-Tracking-Transparenz freuen oder ärgern, laufen deutsche Werbeverbände bereits Sturm gegen die neue Funktion, hier dazu die Details.

Der M2-Chip wird gebaut

Apple ist offenbar dabei, die Fertigung des M2-Chips einzuleiten. Dieser wird vermutlich im neuen MacBook Pro zum Einsatz kommen, doch die Produktion des M2 kommt nur langsam in Gang, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Clips-App von Apple ist kein sehr anspruchsvolles Werkzeug zur Erstellung von Videos und das soll sie auch gar nicht sein. Doch mit ihrem jüngsten Update hat sie eine interessante Neuerung dazu bekommen, interessant deshalb, weil diese auf den LiDAR-Scanner im iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max setzt und damit diesem nach wie vor völlig unterschätzten Ausstattungsmerkmal mal wieder ein wenig zusätzliche Existenzberechtigung gibt, hier lest ihr die Details.

Apple legt ein riesiges Investitionsprogramm auf.

Es wird vorwiegend in den USA realisiert und seine Ausmaße sind wahrhaft gigantisch. Rund 430 Milliarden Dollar steckt Apple unter anderem in die Entwicklung neuer 5G-Technologien, hier lest ihr weitere Details.

Eve liefert eine lang erwartete Funktion nach.

Mit einem jüngst erschienenen Update, können alte Messdaten nun migriert werden. Hier gehen wir auf die Verbesserungen ein, die durch die Aktualisierung auf Ewe 5.2 eingeführt werden.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Mittwoch und verabschiede mich für den Moment.

