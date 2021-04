Home Apple Deutsche Verbände beschweren sich: Apples App-Tracking-Transparenz soll aufgeweicht werden

Deutsche Verbände beschweren sich: Apples App-Tracking-Transparenz soll aufgeweicht werden

Apple sieht sich jetzt auch in Deutschland mit Widerstand gegen seine neue App-Tracking-Transparenz konfrontiert. Er geht unter anderem von zwei großen Medienverbänden aus. Apple wird vorgeworfen, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Apples neue App-Tracking-Transparenz stößt auch in Deutschland auf energischen Widerstand. Verschiedene Branchen- und Medienverbände, darunter der BDZV und der VDZ sowie der Branchenverband der deutschen Werbewirtschaft und ein Zusammenschluss von Werbeagenturen, haben das Bundeskartellamt angerufen. Ziel ist es, Apple die Anwendung seiner neuen App-Tracking-Transparenz untersagen zu lassen.

Als rechtliche Grundlage hierfür sehen die Beschwerdeführer den Paragraph 19a des überarbeiteten deutschen Wettbewerbsrechts, der es den Aufsichtsbehörden erlaubt, Dienste und Vorgaben von Unternehmen außer Kraft zu setzen beziehungsweise zu verbieten, wenn diese eine strategisch bedeutsame oder marktbeherrschende Stellung einnehmen.

Konkret wird Apple vorgeworfen, der Branche den Zugang zu wertvollen Nutzerdaten zu verweigern, während Apple selbst nicht den selben Einschränkungen bei eigenen Werbeaktivitäten unterworfen sei. Ähnlich war auch die Stoßrichtung von Klagen in Frankreich, diese wurden zwar zunächst abgeschmettert, die Behörden behalten sich aber weitere Prüfungen vor, Apfelpage.de berichtete.

Der Standarddialog, mit dem Apps um die Erlaubnis zum Tracking fragen müssen, sei suggestiv und führe zu vermehrten Ablehnungen. Apple müsse es den Entwicklern erlauben, eigene Dialoge mit eigenen Erklärungen einzublenden, die den Nutzen des Trackings erklären sollen, so die Verbände.

Existenzgefährdende Umsatzeinbrüche erwartet

Auch die deutschen Verbände argumentieren mit dramatischen Umsatzeinbrüchen und stellen hier laut Medienberichten eine zu erwartende Verringerung der Einnahmen um bis zu 60% in den Raum.

Zugleich dränge Apple die Nutzer mehr und mehr in eigene, kostenpflichtige Dienste oder kassiere bei Drittangeboten in Form der Provision in Höhe von 30% respektive 15% ab, so die Beschwerdeführer. Ob sie bei der Aufsichtsbehörde auf Gehör stoßen werden, ist einstweilen ungewiss.

Apple hatte zuletzt stets Kritik an seiner neuen Initiative zurückgewiesen und auf das Recht auf Datenschutz der Nutzer verwiesen. In einem Video zum Start der Funktion werden deren Vorzüge noch einmal hervorgehoben.

