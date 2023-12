Home Daybreak Apple Threads ist da | mehr Offenheit in der Tech-Branche | animierte Playlisten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple ist nicht gerade für seine Offenheit bei Entwicklung und Betrieb seiner Dienste bekannt, nun hat sich eine neue Allianz der Tech-Branche gegründet, die genau diesem Ziel zustrebt. Wie ernst es den Gründern mit dieser Idee ist, bleibt noch abzuwarten. – willkommen zum Überblick am Morgen.

Es soll eine Allianz für mehr Plattformkompatibilität und Technologieoffenheit werden, der Club, der unter anderem Qualcomm, Meta und Google zu seinen Mitgliedern zählt, hat sich viel vorgenommen. Apple ist nicht dabei und das kommt angesichts der Apple-Politik auch nicht überraschend, hier dazu mehr.

Die geteilten Playlisten werden animiert

Eine nette Idee verwirklicht Apple offenbar bei den geteilten Playlisten, die sollen sich mit Emojis zu Songs anreichern lassen, hier die Infos.

Threads ist da

Der neue Dienst von Meta kann jetzt auch in der EU genutzt werden, lange hat es gedauert. Die App und Webseite steht jetzt auch Europäern und somit Bundesbürgern zur Registrierung offen, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat neue öffentliche Betas ausgegeben, iOS 17.3 und iPadOS 17.3 und macOS Sonoma 14.3. Außerdem hat iTunes ein Update unter Windows bekommen.

Der WhatsApp-Geheimcode ist eine spannende Sache.

So lässt sich der Chat mit dem Seitensprung wohl so vollkommen verbergen, wie es nie zuvor möglich war – nicht, dass das ein moralisch erstrebenswerter Fortschritt wäre. Hier lest ihr mehr über eine im Kern spektakuläre Sicherheitsfunktion.

Apple TV+ ist auf Kurs zu neuen Auszeichnungen.

Apple TV+ hat schon einige internationale Preise bekommen und es könnten noch mehr werden, hier mehr dazu.

Mac noch nicht upgedatet? Ihr solltet es nachholen.

Gemeint ist das Update auf macOS Sonoma 14.2, das einige Sicherheitslücken stopft, hier die Details.

Damit darf ich euch einen schönen Start ins Wochenende wünschen.

