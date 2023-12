Home Apps Threads ist da: Noch eine Meta-Plattform für Europa

Threads ist da: Noch eine Meta-Plattform für Europa

Threads ist nun auch in Europa angekommen. Der neue Dienst von Meta kann wahlweise aktiv mit Instagram-Konto oder passiv verwendet werden. Die Apps gibt es über die Threads-Seite.

Der neueste Dienst von Meta kann ab sofort auch in Europa verwendet werden und ist somit auch in Deutschland angekommen. Threads startete um 12:00 Uhr mittags bei uns, nachdem Meta einen tagelangen Countdown zelebriert hatte. Lange war die Plattform in Europa nicht verfügbar, weil sich Meta an den hier herrschenden Datenschutzauflagen gestört hatte.

So bekommt ihr die App

Threads ist im App Store, dort allerdings über die Suche noch nicht unbedingt sofort zu finden. Ihr könnt die Anwendung auf der Seite Threads.net laden.

Nutzung auf zwei Weisen

Bei der Anmeldung haben Nutzer die Wahl, sich ein eigenes Profil zu erstellen oder darauf zu verzichten. In letzterem Fall sind sie Zuschauer und können keine Inhalte posten oder mit ihnen interagieren.

Wenn man sich anmelden möchte, ist dafür ein Instagram-Konto nötig. Mit Bereitstellung der passiven Nutzung hatte Meta das hohe Datenschutzniveau formal umgangen, dass es Unternehmen sehr erschwert, Daten aus verschiedenen Plattformen zusammenzuführen.

Zuletzt kam Threads bereits nach wenigen Monaten auf mehr als 100 M;Millionen aktive Nutzer. Es muss sich zeigen, ob Meta mit der neuen Plattform diese Dynamik halten kann.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!