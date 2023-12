Home Apps Apple veröffentlicht Wartungsupdate für iTunes unter Windows

Apple veröffentlicht Wartungsupdate für iTunes unter Windows

Apple hat ein weiteres Sicherheitsupdate für iTunes für Windows veröffentlicht. Die neue Version sollten Nutzer umgehend einspielen, die noch auf die alte Software setzen. Früher oder später wird iTunes endgültig abgewickelt.

Apple hat heute eine weitere kleine Aktualisierung von iTunes veröffentlicht. iTunes 12.13.1 kann ab sofort geladen und installiert werden. Apple erwähnt keine Änderungen oder Neuerungen in der Software, die schon lange nicht mehr weiterentwickelt wird.

iTunes wird ohnehin nur noch für Windows angeboten, die Mac-Version war schon vor Jahren aus dem Verkehr gezogen worden und wurde durch eigenständige Apps für Musik, TV und Podcasts ersetzt.

iTunes für Windows wird bald folgen

Diese Apps werden inzwischen auch für Windows entwickelt, wann allerdings der letzte Tag für iTunes am PC gekommen ist, ist fraglich. Bislang hat Apple hier noch keine Fakten geschaffen.

Bis es so weit ist, muss man die alte Software weiter pflegen, die etwa in Form von Webkit nach wie vor Angriffsfläche für Attacken aus dem Netz liefert. So ist auch das Update von heute Abend ein Hotfix zur Behebung von Sicherheitsproblemen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!