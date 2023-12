Home Sonstiges Teurer: Auch Readly dreht an der Preisschraube, +20 %

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Dezember 2023 um 12:37 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

2023 hat eindrucksvoll gezeigt, welche Strategie eine Vielzahl an Streamingdiensten verfolgen: Kunden mit sehr attraktiven Preisen anfüttern, an sich binden und dann mit Preiserhöhungen das Geld verdienen. In diese Riege reiht sich nun auch die Zeitschriften-Flat Readly ein.

Readly wird 20 % teurer

Leser von uns werden Readly kennen, es gibt regelmäßige Aktionen, die wir gemeinsam ausarbeiten. Dabei ist das Angebot recht simpel gehalten: Für einen festen Pauschalbetrag im Monat gibt es weit über 7000 Zeitschriften und Magazine, die man auf dem iPad oder iPhone lesen kann. Unter anderen haben Abonnenten Zugriff auf:

NZZ

Sport Bild

Connect

Computer Bild

Mac Life

Playboy

SatVision

Chip

Macwelt

Digital Photo

Die Welt

Die presse

Der Standard

Focus

National Geographic

Nach der letzten Preiserhöhung im Oktober 2022, von 9,99 Euro ging es auf 11,99 Euro, steht nun die nächste Preiserhöhung an. Per Mail werden Kunden gerade informiert, dass das Abo auf 14,99 Euro erhöht wird. Fairerweise müssen wir sagen, dass sich das Abo für regelmäßige Leser nach wie vor rechnet. Als Beispiel dient die Sport Bild, welche jeden Mittwoch erscheint und kostet am Kiosk als gedrucktes Heft 2,80 Euro.

Fehlende Konkurrenz

Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Markt und Readly kann sich die Preiserhöhung schlichtweg auch leisten – es gibt keinen vergleichbaren Wettbewerber. Blende, bei dem pro Artikel bezahlt hat, hat sich hierzulande zurückgezogen.

-----

