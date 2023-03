Home Deals Tech-Deal: TV-Hintergrundbeleuchtung von Govee 20% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. März 2023 um 17:03 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer Wert darauf legt, das TV-Erlebnis mittels immersiver Hintergrundbeleuchtung zu erweitern, hat zwei Möglichkeiten: Einen Ambilight-TV kaufen oder auf die Hue-Sync-Box setzen. Falsch gedacht und damit kommen wir zum heutigen Deal.

Govee TV LED Hintergrundbeleuchtung, DreamView T1 WiFi TV

Govee ist in der Szene schon längst kein Geheimtipp mehr und hat sich ein ähnliches Leuchtmittel-Portfolioe wie Philips Hue aufgebaut. Die Beleuchtung für den TV gestaltet sich aber gänzlich anders. Der Hersteller setzt auf eine kleine Kamera, die sich am Rahmen des TV befestigen lässt und die abgespielten Inhalte des Bildschirms hinsichtlich der Farbe analysiert und auf seine LED-Stripes weitergibt. Govee verspricht eine Synchronisation in Echtzeit. Wir finden, das kann man ruhig ausprobieren, zumal die UVP mit 79,99 Euro für 55″ wirklich günstig ist. Darauf gibt es heute noch einmal 20% Rabatt und ihr bekommt das Set für knapp 63, Euro. Nur zum Vergleich: Die Hue Play HDMI Sync Box kostet ohne! Leuchtmittel knapp 200 Euro

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

