„Tap to Pay“ | Oscars für TV+ | OLED im nächsten iPad? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple stellte gestern „Tap to Pay“ vor, allerdings einmal nur für die USA. Inzwischen gibt es einige Oscar-Nominierungen für Apple TV+ und die Wartezeit auf ein OLED-Display im iPad verkürzte sich. Die Zusammenfassung zum Tag.

Apple kündigt „Tap to Pay“ an

Gestern kündigte Apple „Tap to Pay“ an, was aufgrund mehrerer Funde in Beta-Softwareversionen schon vermutet wurde. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung von Apple Pay, welche ein iPhone in ein Terminal zum kontaktlosen Bezahlen macht. Händler können damit also Beträge von Kunden mit einer Kreditkarte, EC-Karte oder Apple Pay am iPhone oder der Apple Watch einkassieren. Um von dieser Neuerung Gebrauch machen zu können, wird ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 15.4 oder neuer vorausgesetzt. Vorerst ist das Ganze aber nur in den USA verfügbar.

Oscar-Nominierungen für Apple TV+

Dass Inhalte und Schauspieler von Apple TV+ gelegentlich die eine oder andere Auszeichnung abstauben können, ist nicht neu. Nun wurden die Nominierungen für den Oscar 2022 bekannt gegeben und auch in diesen Listen findet man Inhalte von Apple TV+. Genauer gesagt sind „The Tragedy of Macbeth“ und „CODA“ sowie zwei Schauspieler daraus in verschiedenen Kategorien vertreten. Die 94. Verleihung findet am 27. März statt.

LG bereitet Produktion von mehr OLEDs vor – für iPads?

iPads sollen in Zukunft OLED-Displays bekommen. Die Frage ist noch immer, ab wann das der Fall sein wird. Die Wartezeit darauf scheint sich allerdings ein wenig verkürzt zu haben. LG ist nämlich derzeit damit beschäftigt, einige Maschinen an einen anderen Standort zu verlagern, um solche Displays für Apple herstellen zu können. Dadurch scheint der Start eines iPads mit OLED in zwei Jahren als wahrscheinlich. Ursprünglich wäre diese Aufgabe Samsung zugeteilt worden, hier gab es allerdings Unstimmigkeiten bei den Bedingungen des entsprechenden Vertrages.

Das könnt ihr außerdem lesen

Neue App-Updates im AppSalat

Im App Store warten wieder einmal einige App-Updates darauf, heruntergeladen und probiert zu werden. Einen Ausschnitt davon gibt es im neuesten AppSalat.

Trailer zu „The Last Days of Ptolemy Grey“

Mit „The Last Days of Ptolemy Grey“ kommt im nächsten Monat eine Mini-Serie auf TV+. Nun wurde ein erster Trailer veröffentlicht.

Kommentar zum angedrohten Rückzug von Meta aus Europa

Meta, früher Facebook, droht aktuell mit dem Rückzug aus Europa. Unser Managing Editor schrieb gestern zu diesem Thema einige Gedanken nieder.

Neue Betas für iPhone, iPad, Apple TV, Mac und Apple Watch

Seit gestern können Entwickler neue Betas für die diversen Apple-Geräte ausprobieren. Der Release der finalen Versionen von diesen ist somit wahrscheinlich im März.

So könnte der HomePod mini in weiteren bunten Farben aussehen

Es besteht die Möglichkeit, dass Apple den HomePod mini in weiteren bunten Farben herausbringen wird. Wie so etwas aussehen könnte, zeigt ein Konzept.

Das waren die News zum Tag. Schönen Mittwoch!

