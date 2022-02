Home Apps AppSalat AppSalat: Soor, CARROT Weather und weitere mit spannenden Updates

Einige Entwickler werkelten wieder fleißig an ihren Apps. Das Resultat: Neue und spannende Updates. Ein paar davon stellen wir euch heute im AppSalat vor.

Soor jetzt auch am iPad

Soor erfreute sich besonders zum Launch von iOS 14 an viel Beliebtheit. Der Grund dafür war, dass der Client für Apple Music eine ganze Menge mehr Widgets als die App aus erster Hand bietet. Aber auch mit anderen Funktionen kann Soor punkten, wie etwa mit der Erstellung von „Magic Mixes“. Ein Nachteil war bisher, dass es die App nur für das iPad gibt. Das änderte sich jetzt.

Die App ist jetzt nämlich auch am iPad verfügbar. Nun kann man die praktischen Features von Soor auch dort genießen. Der Entwickler entschied sich dabei für ein dreispaltiges Layout, sodass die große Bildschirmfläche bestmöglich ausgenutzt wird.

CARROT Weather 5.5 mit überarbeiteten Karten und mehr

CARROT Weather, die lustige Wetter-App, kann immer wieder mit umfassenden Updates überraschen. Mit Version 5.5 erschien jetzt wieder einmal ein solches. Schauen wir es uns an.

Vor allem wurde an den Kartenansichten in der App geschraubt. Es gibt soeben sechs verschiedene Stile, optische Farbmarkierung für die Wettervorhersagen und die Möglichkeiten zur Gruppierung von diesen Markierungen. Und für mehr Klarheit zu gewissen Anzeigen wurde ein Inspektor-Werkzeug eingebaut, das genauere Auskünfte zu diesen liefern soll. Damit noch nicht genug: Der aktuelle Stand einer Kartenansicht lässt sich als GIF oder Screenshot mit nur einem Knopfdruck versenden.

Task Flow ab sofort verfügbar

Task Flow ist eine neue To-Do-App im App Store für das iPhone, das iPad und den Mac. Diese App bringt ein Konzept mit, welches man so eher selten bei der Konkurrenz sieht. Die Rede ist von einem Bereich, den man flexibel aufbauen kann, um Aufgaben leichter abzuarbeiten. In der App wird dieser als „My Task Flow“ referenziert. Dort kann man Tasks aus allen Projekten ablegen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Zusätzlich lassen sich die Daten in vor- oder selbstdefinierte Sektionen unterteilen.

Natürlich beherrscht Task Flow auch die Dinge, die man von einer To-Do-App standardmäßig erwarten würde. So hat man etwa die Möglichkeit, Subaufgaben zu erstellen und Anhänge anzufügen.

Ulysses: Eigene Schriftarten und mehr

Den Abschluss der heutigen Liste macht Ulysses mit der ersten umfassenderen Aktualisierung in diesem Jahr. Dieses kommt mit optischen Verbesserungen und Weiterentwicklungen der Benutzererfahrung beim Verwenden der App.

Der Editor unterstützt nun eigene Schriftarten. Das bedeutet, dass man Schriftarten, die andere Apps am iPhone und iPad bereitstellen, nun auch fürs Schreiben in Ulysses verwenden kann. Die Größe von dieser lässt sich ab sofort durch neue Tastenkombinationen auf einer externen Tastatur schnell anpassen. Zudem wurde das Teilen-Menü überarbeitet, sodass ab sofort Blätter und Gruppen schneller freigegeben werden können, und die Seitenleiste optisch aufgefrischt. Auch das Schreibziel-Feature erhielt einen neuen Anstrich.

