Konzept: So könnte der HomePod mini in weiteren bunten Farben aussehen

Apple bringt regelmäßig farbiges Zubehör heraus und seit Herbst gibt es auch den HomePod mini in mehreren bunten Variationen. Ein Konzept zeigt nun weitere mögliche Farben für den Siri-Lautsprecher.

Der HomePod mini startete in Schwarz und in Weiß, mittlerweile gibt es ihn zusätzlich in den Farben Orange, Dunkelblau und Gelb. Drei Farben also, die gut zum Herbst, in dem diese Varianten auch veröffentlicht wurden, passen. Daher wird nun vermutet, dass Apple auch neue Farben, welche an den Frühling angelehnt sind, vorstellen könnte. So kennen wir das bereits mit den Armbändern für die Apple Watch und den Hüllen für das iPhone und das iPad. Und es spricht nichts dagegen, dass diese Strategie auch auf den HomePod angewandt werden könnte.

Daher wurde nun ein Konzept entworfen, welches zeigt, welche Farben für den HomePod in der bevorstehenden Jahreszeit denkbar wären.

HomePod mini in Lila, Pink und Grün

In dem Konzept ist der HomePod mini in Lila, Pink und Grün zu sehen. Während das Lila und das Pink die etwas grelleren Farben aus dem Herbst – Gelb und Orange – ersetzen könnten, eignet sich das sanfte Grün als guter Ersatz für die dunkelblaue Option. Einige alternative Farben wurden auch noch ausgearbeitet, wie etwa ein Kaffeebraun oder ein Himmelblau. Das schwarze und das weiße Modell würden natürlich weiterhin im Sortiment bleiben, um zwei neutrale Farben weiterhin anbieten zu können.

Wenn aktuelle Gerüchte stimmen und Apple wirklich eine solche Strategie mit dem HomePod verfolgt, werden wir das bereits am 8. März erfahren.

