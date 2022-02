Home Gerüchte iPad mit OLEDs? LG Display bereitet Produktion vor

Die Chancen für ein iPad mit OLED-Display steigen wohl wieder. LG Display scheint aktuell die Produktion entsprechender Panels vorzubereiten. Zuletzt sah es eher nicht nach einem raschen Marktstart eines iPads mit OLED-Panel aus.

Apple könnte in absehbarer Zukunft doch ein iPad mit OLED-Panels auf den Markt bringen. Derzeit trifft offenbar der Zulieferer LG Display substanzielle Vorkehrungen zur Fertigung zusätzlicher OLED-Panels für Apple, wie aus Berichten südkoreanischer Medien hervorgeht. Der Fertiger ist derzeit damit befasst, die sperrigen und empfindlichen Produktionsmaschinen von verschiedenen Standorten nach Paju, Südkorea zu verbringen. Dort entstehen bereits OLED-Panels für das iPhone von Apple an zwei Produktionslinien und eine dritte ist gerade im Aufbau. Eine weitere vierte Fertigungsstraße wird mit den neu gelieferten Maschinen nun eingerichtet.

So eine Verlegung ist eher selten, denn das Risiko von Beschädigungen der Ausrüstung auf dem Transportweg ist erheblich, zudem muss sie am neuen Standort zunächst wieder aufwendig kalibriert werden.

Wann kommt das OLED-iPad?

Die Fertigungslinien können jeweils bis zu 15.000 Panels im Monat ausstoßen.

Bis in Paju Panels für das iPad gefertigt werden, dürfte es aber noch dauern. Nicht vor 2024 wird der Standort entsprechend umgerüstet sein, heißt es. Derzeit scheint ein Start eines iPad mit OLED-Panels in zwei Jahren am wahrscheinlichsten. Ursprünglich soll Apple mit Samsung Display über die Lieferung von OLED-Panels für ein kommendes iPad-Modell verhandelt haben. Wie wir allerdings in früheren Meldungen berichtet hatten, platzten die Gespräche an den unterschiedlichen Vorstellungen über Güte und Preis der zu liefernden Panels. Samsung Display ist und bleibt noch immer der wichtigste Lieferant von OLED-Panels für Apple. Seit kurzem scheint aber LG Display als zweite Wahl aktiv im Rennen um Aufträge für die Bildschirme zu sein.

