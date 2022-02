Home Betriebssystem iOS 15.4 Beta 2 bringt Unterstützung von Tap to Pay

iOS 15.4 Beta 2 führt die API zur Nutzung von Tap to Pay ein. Sonderlich überraschend kommt dies nicht, Apple hatte heute bereits angekündigt, dass das Feature im Rahmen eines der kommenden Updates ausrollen wird. Die neue Funktion ist allerdings vorerst nicht in Deutschland nutzbar.

Heute hat Apple iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 2 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die neue Testversion fügt die API zur Nutzung von Tap to Pay in iOS ein. Tap to Pay ist ein neuer Service, mit dem Apple seinen Zahlungsdienst Apple Pay ergänzen wird.

Mittels Tap to Pay können Händler ihr iPhone in einen Kartenleser und Kassenautomaten verwandeln und somit Zahlungen von ihren Kunden annehmen. Wir hatten in dieser Meldung die Ankündigung Apples von Tap to Pay zusammengefasst.

Neues Feature startet zunächst nur in den USA

Tap to Pay wird es nach Angaben Apples vorerst nur in den USA geben. Dort unterstützen rund 90% aller kontaktlosen Zahlungsterminals bereits Apple Pay. Tap to Pay kann mit den Zahlkarten von Visa, Mastercard, American Express und weiteren Zahlungsdienstleistern genutzt werden. Das Feature tritt damit in direkte Konkurrenz mit den Vertreibern einiger günstiger und einfacher Kassensysteme, inwieweit sich der neue Apple-Dienst auf deren Geschäftsmodell auswirkt, muss abgewartet werden.

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 wird i Frühling für alle Nutzer veröffentlicht werden. Auch bei uns ist dagegen etwa die Nutzung von Face ID ohne Maske möglich. Auch weitere Funktionen wie Universal Control kommen nach Deutschland.

