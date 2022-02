Home Apple Tap to Pay angekündigt: So wird das iPhone zur Kasse

Apple hat heute offiziell ein neues Feature angekündigt, das jedes iPhone in ein Kartenzahlungsterminal verwandelt. Angedeutet hatte sich diese Funktion bereits durch entsprechende Vorarbeiten in den jüngsten Betas von iOS. Kunden können mit Tap to Pay einfach bezahlen, indem sie Smartphone oder Zahlkarte an das iPhone des Händlers halten.

Apple hat heute ein neues Feature angekündigt, das auf der Apple Pay-Infrastruktur basiert. Tap to Pay macht aus einem iPhone ein drahtloses Kassenterminal, um bargeldlose Zahlungen zu akzeptieren. Das Feature erfordert ein iPhone Xs oder höher.

Apple konnte für Tap to Pay die führenden Kreditkartennetzwerke Visa, Mastercard, American Express sowie Discover, das nur in den USA am Markt ist.

Kunden können ihre kontaktlose Zahlkarte einer der teilnehmenden Kartennetzwerke an das iPhone des Händlers halten, auch kann die Zahlung mit dem iPhone oder der Apple Watch des Kunden über Apple Pay getätigt werden.

Neue Funktion startet zunächst nur in den USA

Apple erhofft sich durch das neue Feature offensichtlich, dass Millionen Händler ihr iPhone für die Abwicklung von Zahlungen nutzen, wie aus einer entsprechenden Pressemitteilung von Apple hervorgeht. Das Feature wird zunächst allerdings nur in den USA eingeführt. Mit der neuen Funktionalität profitieren Kunden und Händler von der Sicherheit und Einfachheit des Nutzererlebnisses von Apple Pay, so Jennifer Bailey, Apple’s Vice President of Apple Pay und Apple Wallet. Nie sei es einfacher gewesen, Zahlungen im Einzelhandel anzunehmen.

Zu den Launch-Partnern zählt auch Stripe, Ein Zahlungsdienstleister, der auch in Deutschland am Markt ist und verschiedene Arten von Transaktionen zwischen Unternehmen und Endkunden abwickelt.

Die technische Unterstützung von Tap to Pay wird in den nächsten Monaten durch entsprechende iOS-Updates implementiert. Ob und wann das Feature auch in andere Märkte kommen wird, bleibt abzuwarten.

