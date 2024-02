Home Daybreak Apple Spektakuläre neue iMessage-Verschlüsselung | iPad Pro dünner | Apple baut Audioteam um – Daybreak Apple

Eine Verschlüsselung für das Zeitalter der Quantencomputer, das ist keine Lappalie. Aber genau das hat Apple sich vorgenommen und zwar für iMessage. Schon mit iOS 17.4 sollen diese verbesserten Sicherheitsmechanismen greifen, eine spannende Sache.

Da hat Apple eine wirklich spannende Idee vorgestellt: Eine Verschlüsselung für die Zukunft, ein Post-Quantenkryptographie-Protokoll namens PQ3, es soll iMessage-Unterhaltungen auch vor der Entschlüsselung durch Quantencomputer schützen, die sind seit Jahren der heimliche Schreck aller Krypto-Experten, weil sie, wenn sie einmal perfektioniert sind, jede klassische Verschlüsselung in kürzester Zeit weg wischen können. Apple will hier nun vorgebaut haben, was das PQ3-Protokoll in der Praxis leistet, ist freilich noch schwer absehbar.

Das iPad Pro soll sehr dünn werden

Apples kommende Flaggschiff-iPad soll deutlich dünner ausfallen, als das aktuelle Modell. Möglich werden soll das durch das neue OLED-Display, das wird aus angeblich gut unterrichteten Kreisen berichtet. Das iPad Pro 2024 wird also womöglich nicht nur teuer, sondern auch sehr dünn. Das iPad Air wird es indes wohl erstmals in zwei Größen geben.

Apple baut seine Audioabteilung um

Apples Team für Audioanwendungen wird umgebaut, zumindest an der Spitze. Der bisherige Leiter geht in den Ruhestand, sein Stellvertreter übernimmt, doch zuletzt war recht viel Fluktuation in dieser nicht ganz unwichtigen Abteilung.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die aktuelle Beta 4 von iOS 17.4 und iPadOS 17.4 hat nun ihre öffentliche Testversion erhalten, ebenso ist es mit macOS Sonoma 14.4.

Apple muss keine 500 Millionen Dollar zahlen.

Ein Urteil gegen einen Patenttroll, das wohl für jeden Beobachter in Ordnung gehen dürfte, bleibt bestehen: Der oberste US-Gerichtshof lehnte eine weitere Verhandlung hierüber ab, hier die Infos.

Und über ein Update einer beliebten Fahrplan-App für den öffentlichen Nahverkehr berichten wir auch noch.

Ich wünsche euch einen entspannten Start in den Donnerstag.

