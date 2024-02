Home Apps ÖPNV Navigator 1.21 ist erschienen: Live Activities und mehr

21. Februar 2024

Der ÖPNV ist in Deutschland nach wie vor ein Trauerspiel, was sich auch an den entsprechenden Apps zeigt. Es ist nervig, für jeden Verkehrsverbund die jeweils einzelne App herunterladen. Hier bietet sich die App ÖPNV Navigator an, die nicht nur Deutschlandweit die Abfahrtszeiten und Co. aufbereitet. Hier gibt es nun ein größeres Update, welches eine Vielzahl an neuen Funktionen ausliefert.

ÖPNV Navigator in Version 1.21 im App Store verfügbar

Die App ÖPNV Navigator ist seit Jahren eine feste Größe im App Store und bietet sich mit Blick auf das Deutschlandticket an, da man hier easy zwischen den verschiedenen Verkehrsregionen wechseln kann – das funktioniert übrigens auch in Österreich. Mit dem Update auf Version 1.21 werden nun die Live Activities eingeblendet. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Live Activities (iOS 17): ab einer Stunde vor Beginn einer Verbindung kann eine Live-Aktivität eingerichtet werden. Diese zeigt auf dem Sperrbildschirm und der Dynamic Island den aktuellen Verbindungsabschnitt an und aktualisiert sich permanent basierend auf dem aktuellen Standort und Echtzeitdaten

fügt den SBB als Verkehrsnetz hinzu

Wagenreihungen (Deutsche Bahn & SBB): eine neue und verbesserte Ansicht der Wagenreihung von ICE/IC/EC-Zügen ist aufrufbar, wenn in der Detailansicht einer Verbindung länger auf eine Haltestelle gedrückt gehalten wirddie Lesbarkeit der Zeiten in der Verbindungen Übersichtsansicht wurde verbessert, wenn die Route einen Fußweg enthält

Kostenfrei und spendenfinanziert

Die App stammt vom Entwickler Alexander Albers und ist auch nach dem Update komplett kostenfrei, was angesichts des Funktionsumfangs beachtlich ist. Deshalb hier unser klarer Aufruf, eine Spende zu tätigen. Die App lässt sich zudem auf der Apple Watch komfortabel nutzen und berücksichtig zudem Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen.

