Sony WH-1000XM4 aktuell 25% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. September 2021 um 20:20 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

War vor einigen Jahren der Bose QC 35 noch die Wahl, wenn man Over-Ears mit ANC haben wollte, ist das Angebot heute deutlich breiter aufgestellt. Apple mischt mit seinen AirPods Max mit und auch Sony wird immer wieder genannt, wenn es um eine Empfehlung für neue Kopfhörer geht. Und hier könnt ihr heute 25% sparen

Sony WH-1000XM4 im Angebot

Die Kopfhörer von Sony gehören zu den besten ANC-Kopfhörern, die man derzeit kaufen kann. Der ausgefeilte Equalizer sowie das ANC gefielen den Testern besonders gut. Dieses passt sich sogar an den vorherrschenden Luftdruck an, um den Komfort zu erhöhen. Im Gegensatz zu den AirPods Max lässt sich der Sony WH-1000XM4 mit dem iPhone und dem iPad gleichzeitig koppeln. Die UVP liegt bei 379,00€, heute könnt Ihr den Kopfhörer in Silber für knapp 285,00€ mitnehmen.

An dieser Stelle sei noch einmal auf die AirPods Max verwiesen. Die haben sich nun nun bei diversen Dritthändlern dauerhaft bei knapp 440,00€ – bis 460,00€ eingependelt und liegen somit knapp 160€ günstiger unter der UVP von Apple

