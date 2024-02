Home Sonstiges Sonos veröffentlicht Update auf Version 16

Sonos veröffentlicht Update auf Version 16

In Sachen Multirooming gilt Sonos nach wie vor als Pionier und dementsprechend sollte man hellhörig werden, wenn der Hersteller eine neue „Software“ mit einem großen Versionssprung bereitstellt.

Sonos v16 ist verfügbar

Bisher verwendete Sonos v15, nun steht v16 an. Doch der Sprung zu einer neuen Versionsnummer ist laut Changelog nicht so groß wie man das erwarten könnte. Allerdings ist v16 gleichbedeutend mit neuer Firmware für die aktuellen Lautsprecher. Dies dürfte auch als Vorbereitung für demnächst anstehende neue Hardware-Releases angesehen werden, es gibt dazu einige Gerüchte. So soll eine neue Set-Top-Box von Sonos kommen, Apfelpage berichtete. Allerdings dürfte der gemunkelte Kopfhörer das deutlich spannendere Produkt sein.

Sonos streicht Unterstützung für diverse Betriebssysteme zusammen

Im Zuge der Veröffentlichung von v16 streicht Sonos auch den Support für ältere Betriebssysteme zusammen bzw. wird zukünftig neue neuen Updates mehr bereitstellen. Dazu zählen:

iOS 14

iPadOS 14

iOS 15

iPadOS 15

Wichtig zu wissen, die grundlegende Steuerung ist weiterhin möglich, nur eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen lassen sich nicht mehr nutzen. Welche das sind, wird hier erklärt. Diese Einschränkungen gelten im Übrigen auch für Android 7, Fire OS 6 und Windows 7.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!