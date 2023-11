Home Gerüchte Sonos: Kopfhörer soll zeitnahe mit einem Medienplayer erscheinen

Was bei Apple die AirTags waren, scheint bei Sonos der Kopfhörer zu sein. Beständig in der Gerüchteküche wurde dieser bisher noch nie veröffentlicht. Nun gibt es eine neue Wasserstandsmeldung, die wegen dem zweiten Gerücht besonders interessant ist.

Der Kopfhörer soll demnächst erscheinen

Sonos hatte ein durchwachsenes Jahr hinter sich und musste erst kürzlich wieder Personal entlassen, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das liegt auch daran, dass sich die Verkäufe in der Hardware-Sparte, trotz der Vorstellung des Ers 100 und Eva 300, nicht wie gewünscht entwickelt haben. Ein wichtiger Wachstumsimpuls könnte der Kopfhörer sein, der seit langer Zeit gemunkelt wird. Neuen Gerüchten von Bloomberg zufolge soll dieser demnächst veröffentlicht wird. Für das Weihnachtsgeschäft wäre es zu spät, allerdings würde sich die CES kurz nach dem Jahreswechsel anbieten.

Sonos soll an einem Konkurrenten für die Apple TV arbeiten

Was den bewussten Bericht spannend macht, ist das zweite Gerücht. Demzufolge soll Sonos an einem Medienplayer arbeiten. Diese Hardware soll wie die Apple TV die Möglichkeit bieten, Apps von Videostreamingdiensten zu installieren. Unklar ist derzeit, worin sich der Mehrwert begründet – sollte der gemunkelte Verkaufspreis in einer Spanne zwischen 150 und 200 US-Dollar liegen. Der Markt extrem hart umkämpft, neben Apple und Amazon mischen auch Google und Roku kräftig mit.

