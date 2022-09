Home Daybreak Apple Sonos Sub Mini vorgestellt | Apples Satelliten-SOS in weiteren Ländern? | Längere Akkulaufzeit beim iPhone 14 Pro Max? – Daybreak Apple

Guten Morgen miteinander, es ist wieder Freitag! Sonos stellte diese Woche ein neues Produkt, den Sub Mini, vor und wir sagten euch, was ihr dazu wissen müsst. Indessen soll Apples SOS-System mit Satelliten-Kommunikation noch dieses Jahr ausgeweitet werden und die Akkulaufzeit des iPhone 14 Pro Max soll sich verbessert haben. Die News zum Tag.

Sonos Sub Mini ist da

Nach und nach bietet Sonos für all seine Produkte auch günstigere Optionen an. Den Anfang machte man dabei mit der Beam und der Ray, nun bekam der Sub ein kleines Geschwister, den Sub Mini. Dieser kommt mit einem kleineren Zylinder-Design, zwei Tieftönern mit sechs Zoll und mit zwei Digitalverstärkern. Angesteuert wird der Subwoofer Sonos-typisch mit WLAN oder AirPlay 2. Eine Sache ist an dem Produkt nicht „Mini“, und zwar ist hier die Rede vom Preis. 500 Euro will Sonos für den Lautsprecher sehen. Ausgeliefert wird der Sub Mini ab dem 6. Oktober.

Apples Satelliten-Notrufsystem soll bald in weiteren Ländern verfügbar sein

Eine recht spannende Neuerung der neuen iPhones ist die Möglichkeit zum Absetzen von Notrufen und zum Teilen des Standorts mit „Wo ist?“ über Satelliten. Das Ganze startet vorerst in den USA und es wurde bereits versprochen, dass weitere Länder folgen werden. Genauer gesagt sollen noch in diesem Jahr weitere Märkte erschlossen werden, wie ein Apple-Magazin aus der Schweiz behauptet. Diese Behauptung sollte man allerdings noch mit Vorsicht genießen, da die Quelle bisher noch keinen nennenswerten Track-Record hat.

iPhone 14 Pro Max: Längere Laufzeit trotz kleinerem Akku

Ab heute werden die ersten Bestellungen des iPhone 14 Pro Max ausgeliefert. Erste Tests des Smartphones sind seit Kurzem im Umlauf und aus denen geht hervor, dass sich die Akkulaufzeit im Vergleich zum direkten Vorgänger verbesserte. In einem Test unter realistischen Bedingungen musste das Gerät nach 14 Stunden und 46 Minuten wieder an die Steckdose. Beim 13 Pro Max war unter denselben Voraussetzungen schon nach 12 Stunden und 16 Minuten Schluss. Spannend ist dabei, dass die neueste Generation einen kleineren Akku und dafür einen energieeffizienteren Prozessor hat.

Kurz notiert

Natürlich findet man auch auf YouTube einige Videos zu den neuen iPhones. Diese sammelten wir hier zusammen.

Das iPhone 14 Pro lässt bei Samsung die Kasse klingeln. Warum? Apple bezieht die Displays für das Smartphone bei dem Unternehmen.

Ebenfalls wurden in den letzten Tagen mehrere Tests zur Apple Watch Series 8 und SE 2 veröffentlicht. Hier findet ihr eine Übersicht.

Wie gut ist das Always-On-Display des iPhone 14 Pro? Auf diesen Punkt geht YouTuber Brian Tong in seinem Review unter anderem ein.

Das waren die spannendsten News von gestern. Nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende!

