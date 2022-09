Home Apple Watch Apple Watch S8/SE-Reviews: Ein sehr übersichtliches Update

Die Apple Watch Series 8 wurde ebenfalls von ersten Rezensenten besprochen. Auch die neue Apple Watch SE hat bereits einige Reviews erfahren. Die Ergebnisse sind relativ einstimmig: Apple hat kaum geliefert und kann sich das auch leisten.

Die neuen Modelle der Apple Watch kommen mit allerhand Schatten und Licht. Buchstäblich überstrahlt wird das Lineup nun von der neuen Apple Watch Ultra. Daneben darf aber nicht vergessen werden, dass die anderen beiden Neuzugänge deutlich weniger aufregend sind, das zeigen auch die Stimmen der Reviews.

Sehr übersichtliches Update

The Verge geht etwa auf die neue Temperaturmessung ein, die allerdings nur für Frauen interessant ist. In der sehr begrenzten Zeit des ersten Tests konnte die Redakteurin noch keine belastbaren Daten sammeln, einige gemessene Teperaturerhöhungen schienen zumindest in etwa zutreffend zu sein, hierzu hatte sie ein separates Messgerät herangezogen. Ob sich anhand dieser Daten tatsächlich zuverlässig der Eisprung ablesen lässt, werden die kommenden Monate zeigen.

Abseits davon geriet noch der neue Stromsparmodus in den Fokus. Nicht zu viel erwarten sollte man sich hier, so The Verge. Auf die von Apple versprochenen 36 Stunden kam man hier nie. 24 Stunden mit einer vollen Ladung und regulärer Nutzung sind möglich und mit dem Stromsparmodus kann der Nutzer noch ein wenig mehr herausholen.

Die Performance hat sich nicht geändert, die neue S8 kommt mit dem S6-Chip, der nur von Apple in S8 umbenannt wurde. Nur die Apple Watch SE profitiert hiervon und wird rund 20% schneller als der Vorgänger, wie Engadget notiert.

Weitere Einschätzungen kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen, noch ergänzt um die Beobachtung, dass Apple sich ein so minimaoistisches Update auch leisten kann, weil die Konkurrenz in einem schlechten Zustand sei. In den USA kommen nur die Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro der Apple Watch annähernd gleich, doch ein vergleichbares Ökosystem hat kein Wettbewerber vorzuweisen.

Wie durchschlagend die neue Unfallerkennnung ist, werden wohl leider erst die ersten Unfälle zeigen. Andere Neuerungen wie das internationale Roaming sind nicht exklusiv den neuen Modellen vorbehalten – zum Glück.

