Sonos Sub Mini vorgestellt: Klein und maximal teuer

Mit der Sonos Beam und der Sonos Ray hat sich der Spezialist für Multiroom-Speaker zuletzt dem mittleren Segment gewidmet. Was fehlte, war ein dafür passender Subwoofer. Den hat das Unternehmen nun offiziell vorgestellt und dabei wieder einmal alle Leaks, die im Vorfeld kursierten, bestätigt. Doch der Preis ist happig. Wir geben einen kurzen Überblick.

Sonos Sub Mini

Der neue Sonos Sub Mini wiegt etwas mehr als 6 Kilogramm und kommt in genau der zylindrischen Form, die im Vorfeld durch Leaks durchsickerte. Auch die typische Bassreflexöffnung ist wieder an Bord. Hier verbaut Sonos zwei 6″-Tiefton-Treiber, hinter denen sich zwei Class-D-Digitalverstärker Treiber mitsamt einem eigenen ARM-Cortex verstecken, ein. Sonos verspricht, dass sich dadurch tiefe Frequenzen ohne Verzerrung realisieren lassen. Dafür ist das Gehäuse zudem akustisch versiegelt.

Die Maße gibt der Hersteller übrigens mit 305 mm x 230 mm (Höhe x Breite) an, das ist in der Tat kompakt. Was noch interessant ist, im Gegensatz zum normalen Sonos Sub hat sich Sonos hier für eine matte Lackierung entschieden.

Anschlüsse

Angeschlossen wird der Subwoofer mittels WLAN im 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband, alternativ kann auch die Ethernetbuchse genutzt werden. AirPlay 2 sowie Trueplay zum Einmessen werden ebenfalls unterstützt. Gesteuert wird der neue Sonos Sub Mini über die S2-App von Sonos

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sonos Sub Mini wird mit Schwarz und Weiß in den beiden typischen Farben angeboten und soll sich vorwiegend Mietwohnungen eignen. Bestellungen nimmt Sonos ab sofort über seine Webseite entgegen, die erste Auslieferung ist für den 06. Oktober anvisiert. Günstig ist das Vergnügen indes nicht, satte 500 Euro ruft der Hersteller dafür auf. Im Fall der Beam 2nd. Generation mag das noch vertretbar sein, doch die Sonos Ray ist fast 50% günstiger als der neue Subwoofer.

