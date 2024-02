Home iPhone Smartphonemarkt weltweit: Fast nur Apple und ein bisschen Samsung

Smartphonemarkt weltweit: Fast nur Apple und ein bisschen Samsung

Das iPhone war weltweit das dominierende Smartphonemodell des letzten Jahres. Sieben der zehn meist verkauften Modelle waren iPhones, der Rest entfiel auf Samsung. Insgesamt geht der Trend weiter in Richtung teurer Premium-Modelle, darunter leiden viele Hersteller von Mittelklassegeräten.

Apple war der Platzhirsch auf dem Smartphonemarkt im vergangenen Jahr. Sieben der zehn populärsten Smartphones, die 2023 weltweit verkauft wurden, waren iPhones, das zeigen Zahlen der Marktforscher von Counterpoint Research. Dabei entfielen rund 19% der Verkäufe auf das iPhone 14. Allerdings geht der Anteil der günstigeren Standardmodelle weiter zurück. Im Jahr zuvor kam das damals aktuelle Standardmodell iPhone 13 noch auf rund 28% der weltweiten Verkäufe.

Hinter Apple und Samsung wird die Luft dünn

Auf den drei letzten Plätzen der Top10 landeten Geräte von Samsung. Dabei hatte Apple die Menge verkaufter iPhones im Vergleich zum Vorjahr nicht bedeutend gesteigert, die Übermacht des iPhones in den Top10 geht auf eine zunehmende Schwäche anderer Hersteller zurück.

Diese ist auch auf einen Trend zurückzuführen, der sich weiter fortsetzt: Die Nachfrage nach teuren Premium-Modellen zu Preisen im hohen dreistelligen beziehungsweise vierstelligen Bereich nimmt weiter zu, was sich bei Apple an einer gesteigerten Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro Max gezeigt hat.

Samsung kam indes mit dem Galaxy A14 5G auf den achten Platz, das Galaxy A04e landete auf dem neunten Platz. Beide Geräte sind Einsteigermodelle zu günstigen Preisen, die vor allem in Indien gut liefen. Apple hatte in Indien 2023 ebenfalls einen guten Lauf, erstmals konnte man die Zahl verkaufter iPhones in dem wichtiger werdenden Markt über zehn Millionen Einheiten getrieben werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!