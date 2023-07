Home Apple Seltenes original iPhone bricht Rekord mit über 150.000 Dollar

Seltenes original iPhone bricht Rekord mit über 150.000 Dollar

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere iPhones der ersten Generation versteigert. Nun brach ein original versiegeltes iPhone in der seltenen Variante mit 4 GB Speicher den Rekord mit über 150.000 Dollar.

Original iPhone mit 4 GB für 158.000 Dollar in Auktion versteigert

Es ist nichts neues, dass original versiegelte iPhones der ersten Generation auf Auktionen sehr hohe Ergebnisse erzielen. Ende Juni wurde bei LCG Auktion ein noch original verschweißtes iPhone der ersten Generation eines ehemaligen Apple-Ingenieurs versteigert. Das Ergebnis brachte selbst das Auktionshaus zum staunen.

Das Limit für das iPhone lag bei 10.000 Dollar, bis einem Tag vor Beginn der Auktion lag das höchste Gebot bei 42.000 Dollar. In den letzten Stunden bevor das iPhone zur Auktion im Saal aufgerufen wurde, gab es einen Gebotssprung von 67.000 Dollar auf 158.644 Dollar.

Unter anderem hat das Auktionshaus das angebotene iPhone wie folgt beschrieben:

„Angeboten wird ein äußerst seltenes, werkseitig versiegeltes 4 GB Modell der ersten Generation in außergewöhnlichen Zustand, Brandneu und nie aktiviert. Die Herkunft ist makellos, da der Einlieferer Teil des ursprünglichen Engineering-Teams bei Apple war.“

Vergleicht man das Ergebnis mit dem ursprünglichen Preis von 499 Dollar, ergibt sich eine ungefähre Wertsteigerung um das 318-fache in den letzten 16 Jahren. Erstaunlich ist allerdings, dass so ein immens hohes Ergebnis erzielt wurde, da die Nachfrage nach solchen iPhones in den letzten Monaten etwas zurückgegangen ist. Das Ergebnis ist nur mit der seltenen 4 GB Variante zu begründen, da ein weiteres iPhone der ersten Generation mit 8 GB in der gleichen Auktion ein Ergebnis von 44.771 Dollar erzielt hat.

