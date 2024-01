Home Deals Schnäppchen-Tipp: IKEA SYMFONISK-Regallautsprecher für unter 100 Euro erhältlich

Sonos hat vor knapp einem Jahr zwei neue Lautsprecher vorgestellt und dabei den Preis deutlich angehoben. Wir erwähnen es deshalb, weil mittlerweile bei nahezu allen Händlern die Altbestände des Sonos One und One SL abverkauft sind. Wer also nach einem günstigen Einstieg in die Welt von Sonos sucht, muss zu IKEA schauen und hier gibt es gute Nachrichten.

Die Amerikaner und Schweden haben eine Kooperation geschlossen und bieten aktuell diverse SYMFONISK-Lautsprecher an. Besonders interessant ist dabei der Regallautsprecher, welcher mit der regulären UVP von 129,99 Euro der günstigste Lautsprecher für Sonos ist. Der Lautsprecher lässt sich universell einsetzen und kann mit speziellen Haken auch als Regal genutzt werden – die maximale Last liegt bei 3 Kilogramm. Der Lautsprecher lässt sich nahtlos bei Sonos einbinden, auch AirPlay 2 wird unterstützt. Auch Spotify Connect wird unterstützt.

Der Regallautsprecher ist aktuell bei IKEA im Angebot. Wer Mitglied im IKEA-Family-Programm ist, kann den Lautsprecher, solange Vorrat reicht, für 99 Euro mitnehmen. Wichtig, ihr müsst Mitglied im Vorteilsprogramm sein. Ansonsten kostet der Lautsprecher weiterhin knapp 130 Euro. Man kann sich den Lautsprecher liefern lassen oder direkt vor Ort in einem IKEA Einrichtungshaus mitnehmen, beide Farbvarianten sind im Angebot.

