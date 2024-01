Home Hardware Satechi kündigt GaN-Reiseladegerät mit vier Aufsätzen und einer Leistung von 145 Watt an

Satechi kündigt GaN-Reiseladegerät mit vier Aufsätzen und einer Leistung von 145 Watt an

Auch wenn Corona hier und da temporär wieder etwas aufflammt, ist doch der Alltag wieder eingekehrt. Die kürzlich geendete CES in Las Vegas war wieder so gut besucht wie vor Corona. Dementsprechend darf spätestens in diesem Jahr der Reiselust wieder so richtig gefrönt werden und dafür will Satechi das passende Netzteil anbieten.

Satechi 145-Watt-Travelcharger vorgestellt

Das Reiseladegerät ist mit einer Gesamtladeleistung von 145 Watt ausgestattet und dank GaN-Technologie in etwa so groß wie das originale Netzteil mit 140 Watt von Apple. Das ist aus zwei Gründen besonders beeindruckend. Erstens finden gleich vier USB-C-Ports Platz, zum anderen verfügt das Ladegerät über einen sogenannten Duckhead-Anschluss. Damit lassen sich verschiedene Stecker aufstecken, um in praktisch jeder Steckdose eingesteckt werden zu können.

Satechi verwendetet USB Power Delivery 3.1 und verspricht, die Ladeleistung dynamisch und intelligent anzupassen, je nachdem, welches Gerät an welchem USB-C-Port angeschlossen ist. Anbei einmal das Datenblatt:

2x USB-C PD 3.1

2x USB-C PD 3.0

Die Ports 1 und 2 können bis zu 140 Watt ausgeben (wenn ein Gerät angeschlossen ist)

Die Ports 3 und 4 können bis zu 45 Watt ausgeben (wenn ein Gerät angeschlossen ist)

EU/AU/UK/US-Adapter enthalten plus Reisetasche

Das Duckhead-Konzept kennen wir bereits von Apple, der iPhone-Konzern bietet seinerseits als Ergänzung zum bereits bestehenden Netzteil ebenfalls ein Travel-Kit an. Dies beinhaltet jedoch nur die Aufsätze und ist 35,00 Euro von Apple vergleichsweise moderat bepreist.

Preise und Verfügbarkeit

Das Netzteil von Satechi ist im Preis-Leistungsverhältnis jedoch deutlich attraktiver, da es mehr Leistung und mehr Anschlüsse bietet. In den USA kostet es 119,00 US-Dollar, hierzulande dürfte es in den kommenden Wochen in den Handel gehen. Wir erwarten einen Preis von ca. 125 Euro. Wer mit einer Ladeleistung von 100 Watt unterwegs auskommt, sollte sich das Reiseladegerät von LULULook anschauen. Dieses gibt es mit drei Aufsätzen und drei USB-C-Ports noch einen USB-A-Port an und kostet mit dem 5-Euro-Coupon gerade knapp 55 Euro:

