Q1/2026: Mac-Auslieferung übertreffen Gesamtmarkt deutlich

Die International Data Corporation (IDC) hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, der die geschätzten Lieferzahlen im PC-Markt für das erste Quartal des Jahres 2026 beleuchtet. Die Auslieferungen für Apples Macs stiegen dabei um 9 Prozent und übertreffen den Gesamtmarkt deutlich.

Das allgemeine PC-Wachstum lag der IDC nach bei 2,5 Prozent, Apple landet mit seinen neun Prozent deutlich darüber. Ausschlaggebend dafür dürfte die Vorstellung des MacBook Pro mit M5 aus dem vergangenen Oktober sein. Die kürzlich vorgestellte Hardware sollte darauf noch wenig bis keinen Einfluss haben.

MacBook Neo könnte weiter Aufschwung bringen

Der Verkaufsstart des MacBook Neo lief für Apple überraschend gut und stellt den iPhone-Konzern vor ein unerwartetes Dilemma. Im zweiten Quartal 2026 dürften wir feststellen können, ob und wie das günstige Einsteiger-MacBook den Laptop-Markt aufmischt. Auch das aktualisierte MacBook Air sowie die M5 Pro und M5-Max-Version des MacBook Pro dürften Apples Marktposition stärken.

Mit 6,2 Millionen ausgelieferten Macs war Apple in Q1 der viertgrößte Hersteller weltweit, der Marktanteil liegt bei 9,5 Prozent. Vor einem Jahr waren es mit 5,7 Millionen Geräten und 8,9 Prozent noch weniger. Bereits im März gab es Berichte über steigende Verkaufszahlen Apples Mac-Sparte betreffend.