Offiziell: Apple stellt das MacBook Neo vor

Apple hat soeben ein neues Einsteiger-MacBook mit iPhone-Chip vorgestellt. Das Gerät hört auf den Namen MacBook Neo und ist in verschiedenen Farben ab sofort bestellbar.

Das neue Basis-MacBook kostet 699 Euro und bringt mit den Farben Silber, Rosa, Zitrus und Indigo frischen Wind in das MacBook-Lineup. Zur Wahl stehen eine 256 GB-Konfiguration mit Magic Keyboard. Wer Touch ID will, zahlt mindestens 799 Euro, bekommt dafür aber auch 512 GB Speicher. Unabhängig von der Konfiguration stehen dem Gerät 8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher zur Verfügung.

A18 Pro treibt 13-Zoll-Display an

Angetrieben wird das MacBook Neo durch den A18 Pro aus dem iPhone 16 Pro. Dank einer 5-Core GPU und der 16-Core Neural Engine ist On-Device Apple Intelligence möglich. Dabei soll es komplett geräuschlos arbeiten, einen Lüfter gibt es nicht. Der Akku hält laut Apple 16 Stunden lang, das Display misst 13 Zoll und ist damit so groß wie das eines MacBook Air. Auch die Spitzenhelligkeit von 500 Nit lässt auf das gleiche Paneel schließen.

Zu den Anschlüssen gehören zwei USB-C-Schnittstellen, über die auch geladen wird. Unten links verbaut Apple zudem einen Klinkenanschluss für Kopfhörer. Die Konnektivität ist mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 6 nicht ganz auf dem neuesten Stand. Andere Geräte wie das neue MacBook Air und das neue MacBook Pro setzen auf den hauseigenen N1-Chip mit Wi-Fi 7. Für scharfe Selfies und Videoanrufe sorgt die 1080p FaceTime HD-Kamera.

Das MacBook Neo kann ab sofort bestellt werden und wird ab dem 11. März ausgeliefert bzw. steht im Apple Store bereit. Ein USB-C-Kabel ist inklusive, das Netzteil muss seperat erworben werden.

Ist das Gerät interessant für euch? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.