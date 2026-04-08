Apples MacBook Neo ist seit seinem Marktstart bei Kunden ausgesprochen beliebt.

Aus der starken Nachfrage ergeben sich jetzt aber einige Probleme für Apple.

Dem Unternehmen gehen die Vorräte an A18 Pro-Chips aus. Apple verwendete hier gezielt Ausschussware aus der Produktion, die auf diese Weise vor der Entsorgung gerettet wird.

Das neue MacBook Neo entwickelt sich für Apple offenbar zu einem Verkaufserfolg, sorgt aber für mächtig Stress in der Lieferkette. Nach Angaben des Analysten Tim Culpan gehen die verfügbaren Bestände des verbauten A18-Pro-Chips zur Neige.

MacBook Neo kommt mit aussortierten Chips

Apple hatte bei dem günstigen Laptop bewusst auf sogenannte „B-Ware“-Chips zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um Einheiten mit leichten Defekten des ursprünglich für das iPhone 16 Pro vorgesehenen Prozessors, etwa mit eingeschränkter GPU-Leistung aufgrund eines defekten Grafikkerns. Diese Wiederverwertung trug maßgeblich dazu bei, den Einstiegspreis des Geräts niedrig zu halten.

Ursprünglich plante Apple dem Bericht zufolge eine Produktion von rund sechs Millionen Geräten auf Basis dieser vorhandenen Chipreserven. Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage könnte diese Menge jedoch nicht ausreichen.

Der Konzern prüft nun verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit wäre, die Produktion der A18-Pro-Chips bei Auftragsfertiger TSMC wieder hochzufahren, was allerdings mit höheren Kosten verbunden wäre und die Margen schmälern würde. In diesem Fall könnte Apple gezwungen sein, die Preise für das MacBook Neo anzuheben.

Kommt das MacBook Neo 2 früher?

Alternativ wird offenbar diskutiert, die nächste Generation des Geräts vorzuziehen. Diese könnte dann mit dem aktuellen A19 Pro aus dem iPhone 17 Pro ausgestattet werden. Auch eine zeitweise begrenzte Lieferbarkeit steht offenbar im Raum, wobei Apple dies begreiflicherweise gern vermeiden würde.

Apple dürfte die Entwicklung und die starke Nachfrage nach dem MacBook Neo voraussichtlich auch bei der nächsten Quartalsbilanz thematisieren.