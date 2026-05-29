Bandbreite 2.4 ist erschienen: das ist neu

Wer bei der Apple Watch regelmäßig zuschlägt, dürfte im Laufe der Jahre sicherlich eine beachtliche Sammlung an Armbändern aufgebaut haben. Ein Thema, was Apple nicht zuletzt durch das jährlich neu aufgelegte Pride-Month-Band und das Black-Unity Band befeuert. Um diese Bänder zu organisieren, gab es aus der Community das App-Projekt Bandbreite. Die App ist dem Status längst entwachsen und meldet sich mit einem beeindruckend großen Update zurück.

Bandbreite 2.4 ist da

Das neue Update Bandbreite-App bringt zwei neue Widgets mit sich: „Band des Tages“ und „Logbuch“. Beide lassen sich direkt auf dem Startbildschirm platzieren und geben einen schnellen Überblick über die eigene Sammlung, ohne die App öffnen zu müssen. Bestehende Widgets wurden ebenfalls überarbeitet – Hell- und Dunkelmodus lassen sich nun für jedes Widget unabhängig von den Systemeinstellungen einzeln konfigurieren. Neu hinzugekommen sind außerdem anpassbare Modi für helle und getönte Desktops. Wer seine Tragehistorie im Blick behalten möchte, profitiert zudem von neuen Serien in den Logbuch-Statistiken, die tiefere Einblicke in die persönliche Sammelsgeschichte liefern. Anbei die vollständigen Release-Notes:

Zwei neue Widgets, Logbuch-Serien, intelligente Deep Links und eine Reihe von Verbesserungen. Genieße die App, die immer ausgefeilter wird – fast so wie ein Edelstahlarmband.

Neue Widgets für deinen Desktop: „Band des Tages“ und „Logbuch“.

Auch bestehende Widgets wurden optisch überarbeitet: Der Hell- und Dunkelmodus lässt sich nun unabhängig von den Systemeinstellungen für jedes Widget einzeln konfigurieren, und es gibt neue anpassbare Modi für helle und getönte Desktops.

Erhalte mehr Einblicke in deine „Geschichte am Handgelenk“ mit brandneuen Serien in den Logbuch-Statistiken.

Die Shortcuts auf den Registerkarten „Studio“ und „Sammlung“ sind nun editierbar, und auch das Erscheinungsbild der Armband-Trays auf der Registerkarte „Studio“ lässt sich nun anpassen.

Die brandneuen Informationen zur Armbandkompatibilität werden nun für jedes Armband dynamisch auf Basis der Produktnummern angezeigt.

Geteilte Armband-Links wie bandbreite.watch/trailloop/greenneon öffnen sich nun direkt in der App, und Widgets sowie Push-Benachrichtigungen verweisen direkt auf das Armband oder dein Logbuch.

Bevorzugst du hell oder dunkel? Überschreibe das Farbschema der App unabhängig von deinen Systemeinstellungen.

Such intelligenter mit vordefinierten Suchanfragen für häufige Suchbegriffe und einem Suchverlauf, sodass deine letzten Suchanfragen immer nur einen Fingertipp entfernt sind.

Verbessert: Die Details zu Hermès-Armbändern zeigen nun den spezifischen Armbandstil an, nicht nur die allgemeine Kategorie.

Verbessert: Neuer Filter „Auf deiner Wunschliste“.

Behoben: „Ruhetage“ und andere benutzerdefinierte Einträge können nun aus dem Logbuch gelöscht werden.

Behoben: Die Top 10 werden nach Rang sortiert, nicht nach Farbe.

Behoben: „Modern Buckle“ (FineWoven) wird in „Statistiken und Einblicke“ nicht mehr als Leder gezählt.

Diese Version enthält außerdem kleinere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und kleine Fehlerbehebungen. Unter anderem funktioniert das Wischen durch Bildergalerien nun wie erwartet.

Das Liquid Glass Design kommt. Es ist in Arbeit, es ist als Nächstes dran, und ja, das ist ein Versprechen.

Wechsel auf ein Freemiummodell

Zudem wechselte man auf ein Freemiummodell, welches einmalig 7,99 Euro kosten wird und so die nachhaltige Weiterentwicklung der App sichern:

Bestandskunden können die App weiterhin kostenfrei nutzen, müssen die App aber kaufen, wenn weitere Armbänder hinzugefügt werden sollen.

Neukunden können maximal fünf Armbänder kostenfrei hinzufügen, ab dem sechsten Armband muss die App ebenfalls gekauft werden.

Der Preis ist absolut angemessen, zumal der Ableger für die Apple Watch zurückkehren soll. Dieser ist leider noch nicht verfügbar, die Version für den Mac lässt sich jedoch seit geraumer Zeit aus dem Mac App Store laden.

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