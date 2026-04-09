Disney+ erweitert sein Sportangebot durch ESPN-Integration

Wer als Anbieter von Bewegtbild wachsen will, kommt um Sportrechte nicht herum. War dies bis vor wenigen Jahren die Domäne der Fernsehsender, werden Streamingdienste auch hier deutlich aggressiver. Allen voran Prime Video tut sich besonders stark hervor, nun greift auch Disney+ auf diesem Gebiet an.

Disney+ integriert ESPN

ESPN ist in den USA der Sportsender schlechthin und schon seit Jahren Bestandteil von Disneys Streamingangebot. Nun wurde die Integration auch hierzulande sowie in weiteren 52 europäischen und asiatischen Ländern verfügbar. Abonnenten von Disney+ können direkt in der App in einem separaten Tab darauf zugreifen.

Damit baut der Streamingdienst seine bestehenden Sportrechte wie der UEFA Women’s Champions League und regionalen Wettbewerben aus und erweitert dieses Angebot durch die Integration von ESPN deutlich. Dadurch wird das Sportportfolio strategisch gestärkt und breiter aufgestellt. Gleichzeitig positioniert sich Disney zunehmend im Wettbewerb mit Anbietern wie Prime Video, das gezielt mit US-Basketball-Inhalten um sportinteressierte Zuschauer konkurriert.

US-Sport klar im Fokus

Allerdings muss auch klar gesagt werden, dass Disney+ mit dieser Integration klar den US-Sport im Fokus hat und beispielsweise mit den Übertragungsrechten an der NBA in einem direktem Wettbewerb mit Prime Video tritt. Erfreulich ist allerdings das recht umfangreiche Paket an College-Sport, der sowohl im Basketball als auch im American Football der jeweiligen Profiliga in nichts nachsteht – sondern diese teilweise deutlich übertrifft. Allein im College Football gibt es diverse Uni-Stadien, die deutlich größer als die NFL-Arenen sind.