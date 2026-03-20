Die Nachricht kommt nicht überraschend: Das MacBook Neo erweitert Apples Kundenkreis offenbar schon jetzt beträchtlich. Viele Käufer nutzen zum ersten Mal einen Mac. Aber auch Apples übrige Neuzugänge im Mac-Lineup kommen gut an.

Apple verzeichnet nach eigenen Angaben einen rekordverdächtigen Produktstart im Mac-Geschäft. Konzernchef Tim Cook erklärte, die jüngste Produktwoche sei die erfolgreichste aller Zeiten bei Erstkäufern eines Mac gewesen. Dies deutet darauf hin, dass insbesondere neue Nutzer sowie Umsteiger von Windows-Geräten verstärkt zu Apple greifen.

Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm!

Als zentraler Treiber gilt das neu eingeführte MacBook Neo, das am 11. März auf den Markt kam. Das Einstiegsmodell ist in den USA ab 599 US-Dollar erhältlich, für Studierende bereits ab 499 US-Dollar, bei uns zahlt ihr 699 Euro für das Einstiegsmodell. Damit positioniert Apple das Gerät deutlich günstiger als bisherige MacBooks.

Das Neo versetzt die Branche in Aufregung

Technisch basiert das MacBook Neo auf dem A18 Pro Chip, der auch im iPhone 16 Pro zum Einsatz kommt. Zudem bietet Apple das Modell in mehreren auffälligen Farbvarianten an, darunter Citrus, Blush und Indigo, ergänzt durch die klassische Farboption Silber.

Parallel hatte Apple in derselben Woche auch neue MacBook-Air-Modelle mit M5-Chip sowie MacBook-Pro-Varianten mit M5 Pro und M5 Max vorgestellt. Trotz dieser breiten Produktoffensive dürfte vor allem das vergleichsweise günstige MacBook Neo maßgeblich zum starken Zulauf neuer Mac-Nutzer beigetragen haben.

Das MacBook Neo ist von Tag 1 an auch zum Schreckgespenst der PC-Branche geworden. Während viele Hersteller aufgrund der explodierenden Speicherpreise ihre Notebooks teurer machen müssen, bietet Apple erstmals einen Mac zu deutlich dreistelligen Preisen an und der weiß im Praxistest auch noch zu überzeugen. – ein echtes Dilemma für Hersteller von Windows-Notebooks, die sich in dieser Preisklasse einem neuen Mitbewerber gegenüber sehen, der größere Stücke aus dem Kuchen herausbeißen könnte.