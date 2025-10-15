Apple hat heute das erwartete neue MacBook Pro vorgestellt. Das 14 Zoll-Modell kommt mit der Basisvariante des neuen M5-Chips. Auf die Varianten mit den stärkeren M5-Versionen müssen wir noch warten.

Apple hat das neue 14-Zoll-MacBook Pro mit dem M5-Chip vorgestellt, der laut dem Unternehmen einen großen Leistungssprung bei Performance und KI-Berechnungen bringt. Das neue Modell bietet bis zu 3,5-mal bessere KI-Leistung, bis zu 1,6-mal schnellere Grafik, eine deutlich höhere Speicherbandbreite und eine Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden. Zudem kommt es mit einer schnelleren SSD.

M5-GPU mit großem Sprung

Der M5-Chip verfügt über eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern. Dadurch erreicht das neue MacBook Pro laut Apple eine um bis zu 3,5-mal höhere KI-Performance und bis zu 6-mal mehr Leistung im Vergleich zum ursprünglichen M1-Chip. Auch die CPU wurde überarbeitet und bietet bis zu 20 Prozent mehr Geschwindigkeit als der M4, während die 16-Core-Neural-Engine KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät beschleunigt.

Apple hebt hervor, dass sich der M5 besonders für KI-gestützte Anwendungen eignet – etwa Text-zu-Bild-Generierung, lokale Sprachmodelle oder KI-Videobearbeitung. So soll etwa die Videoverbesserung in Topaz Video bis zu 7,7-mal schneller laufen als auf dem MacBook Pro mit M1, 3D-Rendering in Blender bis zu 6,8-mal schneller.

Neben der gesteigerten Leistung bringt das neue Modell auch eine verbesserte Energieeffizienz. Nutzer sollen mit einer Akkuladung bis zu 24 Stunden arbeiten können. Für Upgrades von älteren Macs ist der Leistungssprung besonders groß: Gegenüber Intel-basierten Modellen bietet das neue MacBook Pro eine bis zu 86-mal höhere KI-Leistung, bis zu 30-mal schnellere Grafik mit Raytracing und eine bis zu 5,5-mal schnellere CPU.

Auch beim Design bleibt Apple seinen Premium-Standards treu. Das 14-Zoll-MacBook Pro verfügt über ein Liquid Retina XDR Display mit bis zu 1.600 Nits Spitzenhelligkeit, eine 12-Megapixel-Center-Stage-Kamera, Mikrofone in Studioqualität und ein 6-Lautsprecher-System mit 3D-Audio-Unterstützung.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue 14-Zoll-MacBook Pro mit M5 ist in Space Schwarz und Silber erhältlich, kann ab sofort vorbestellt werden und kommt am 22. Oktober in den Handel.

Es ist in den Farben Space Schwarz und Silber ab 1.799 Euro inkl. MwSt. und für den Bildungsbereich ab 1.679 Euro inkl. MwSt erhältlich.