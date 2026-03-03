M5 Pro und Max: Apple spendiert MacBook Pro ein Update

Apple hat soeben das MacBook Pro neu aufgelegt. Wie im Vorfeld bereits erwartet wurde, bringt der iPhone-Konzern die weiterentwickelten M5 Pro- und M5 Max-Prozessoren in das bereits bekannte Gehäuse des MacBook Pro. Wir haben alle Infos.

Das MacBook Pro wird es weiterhin in den Größen 14 und 16 Zoll geben, auch bei den Farben hat sich mit Space Black und Silber nichts geändert. Neben den neuen Prozessoren verschafft Apples N1-Chip für Kommunikation dem MacBook Pro erstmals Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.

M5 Pro und M5 Max auf neuer Architektur

Beide Prozessoren basieren auf einer potenteren Architektur. Laut Apple gibt es eine neue 18-Core CPU, davon sind sechs sogenannte „Superkerne“ für Spitzenleistungen zuständig. Komplettiert werden sie von 12 „Leistungskernen“, die für parallele Aufgaben Power liefern – und das bis zu 30 Prozent stärker als die Vorgänger der M4-Generation.

Jeder GPU-Kern ist nun mit einem Neural Accelerator ausgestattet, der laut Apple die maximale KI-Rechenleistung im Vergleich zur M4 Pro und M4 Max um mehr als das Vierfache steigert. Die Grafikleistung ist um bis zu 20 Prozent höher, Raytracing-Anwendungen profitieren von einer Verbesserung von bis zu 35 Prozent.

Auch der Arbeitsspeicher wurde erhöht:

Der M5 Pro unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher mit einer Bandbreite von bis zu 307 GB/s.

Das M5 Max-Modell behält seine maximale Speicherkapazität von 128 GB, bietet aber eine höhere Bandbreite von 614 GB/s.

Preise und Verfügbarkeit

Das MacBook Pro mit M5 Pro startet bei 2.499 Euro, mit M5 Max werden mindestens 4.199 Euro fällig (jeweils für 14 Zoll). Zwei Zoll mehr in der Diagonale kosten mindestens 2.999 Euro (M5 Pro) und 4.499 Euro (M5 Max). Vorbestellen könnt ihr die neuen MacBooks am 04.03. ab 15:15, die Auslieferung oder Abholung im Apple Store erfolgt am 11.03. – analog zum neuen iPhone 17e und iPad Air.