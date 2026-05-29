Apple Watch Ultra 4 | iOS und watchOS 27 | Ferrari Luce – Apfelplausch #445

Samsung überholt Apple? Lukas und Roman analysieren Jony Ives neues Projekt, sprechen über iOS 27 und watchOS 27 sowie die Apple Watch Ultra 4. Viel Spaß beim Hören einer Gesellschafts- und Design-Kritik!

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0:00 : Intro: Hold Assist und Bitte um Feedback

: Intro: Hold Assist und Bitte um Feedback 06:15 : Ferrari Luce: Jony Ives Design-Fail?

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: iOS 27: Wie verändern Schreibtools die Gesellschaft? 38:36 : iPhone: Apple arbeitet an erweiterten Diebstahlschutz

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: watchOS 27: Besser Pulsmessung, KI-Coach verspätet sich 43:55 : Apple Watch Ultra 4: Neues Design und neue Sensoren?

: Apple Watch Ultra 4: Neues Design und neue Sensoren? 46:44: Kundenzufriedenheit: Samsung überholt Apple

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