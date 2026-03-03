Apple hat sein neues MacBook Air vorgestellt.

Es kommt mit dem leistungsfähigeren M5-Chip und mehr Speicher.

Das neue MacBook Air kann ab morgen vorbestellt werden.

Apple hat die bereits erwartete Neuauflage des MacBook Air nun offiziell vorgestellt. Das neue dünne Notebook kommt erwartungsgemäß mit dem M5-Chip in der Basisversion, der allerdings auch so für einen deutlichen Leistungssprung sorgen soll. Explizit werden Creators in der Ankündigung angesprochen, ebenfalls wird die Optimierung des M5 für die Ausführung von KI-Aufgaben betont.

Jetzt mit richtig großem Speicher

Erstaunlich angesichts der um sich greifenden Speicherkrise: Apple verdoppelt den Speicher des MacBook Air in der Basisversion. Die startet jetzt mit wirklich ordentlichen 512 GB. Maximal sind nun vier TB konfigurierbare.

Die weiteren Daten orientieren sich am Vorgänger: Bis zu 18 Stunden Laufzeit und zwei Thunderbolt 4-Ports. Das Lautsprecher-Setup soll jetzt auch den immersiven 3D-Sound der Pro-Modelle bieten.

Die 18-MP-Kamera unterstützt natürlich Center Stage, das den oder die Nutzer vor dem Bildschirm immer in der Bildmitte hält.

Apple bringt das neue MacBook Air mit Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue MacBook Air kann wie das neue iPhone 17e ab morgen Nachmittag vorbestellt werden. Es ist mit 13 und 15 Zoll in den Farben Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber erhältlich.

Die Auslieferung und der Verkauf in den Shops startet eine Woche darauf.

Die 13 Zoll-Variante startet ab 1.199 Euro.