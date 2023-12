Home Sonstiges Prime Video: Ab Februar mit Werbung oder teurer

Prime Video: Ab Februar mit Werbung oder teurer

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Dezember 2023 um 17:23 Uhr // Sonstiges // // 2 Kommentare

2023 war für Abonnenten von Streamingdiensten ein schwieriges Jahr. Neben Preiserhöhungen hielt auch Werbung Einzug. Wobei dies so nicht ganz korrekt ist. Die Einführung von werbefinanzierten Tarifen sorgte dafür, dass die bis dahin üblichen Tarife nach oben angepasst werden konnten. Auch Prime Video wird sich diesem Trend anschließen und hat nun ganz konkrete Informationen zur Verfügung gestellt

Ab Anfang Februar auch hierzulande mit Werbung

Es hatte sich bereits seit Langem angedeutet, dass Amazon für Prime Video Werbeeinblendungen plant. Konkret wird die Umstellung zum 05. Februar 2024 erfolgen. Kunden in Deutschland bekommen also eine weitere Woche Gnadenfrist. In en USA erfolgt besagte Umstellung bereits eine Woche früher. Im Rahmen der Ankündigung der neuen Nutzungsstruktur für Deutschland betont Amazon erneut, dass im Rahmen der Standardnutzung von Prime Video künftig „nur einige wenige“ Werbeanzeigen eingeblendet werden. Man wolle dabei deutlich weniger Werbung als lineare TV- und andere Streaming-Fernsehanbieter zeigen.

Fadenscheinige Begründung

Die Begründung klingt für uns ziemlich dünn, die Einführung von Werbung ist aber eine logische Konsequenz und wohl ein weiterer Punkt, um das Programm „Prime“ auf Kosteneffizienz zu trimmen. Die Kosten einzudämmen ist dabei tatsächlich relevant, da Prime Video zuletzt massiv in Übertragungsrechte von Live-Sport investiert hat. Das Top-Spiel der Champions League am Dienstag ist hierzulande wohl das deutlichste Merkmal. Zudem hat man sich gerade erst die Rechte an Wimbledon gesichert, Apfelpage berichtete. Und dann wäre da noch „Thursday Night Football“ in den USA, was sich Amazon für Prime Video Brancheninsidern zufolge rund 100 Mio. US-Dollar kosten lässt – pro Spielzeit.

Werbung lässt sich für einen Aufpreis von 2,99 Euro umgehen

Prime Video hat selbstverständlich auch eine Lösung für alle Kunden, die sich nicht von Werbung gängeln lassen wollen. Das „Ad Free“-Angebot lässt sich bereits jetzt vorbestellen und kostet monatlich 2,99 Euro. Betrachtet man es nüchtern, ist es eine ziemlich dreiste Preiserhöhung durch die Hintertür: um den gleichen Funktionsumfang nutzen zu können, kostet Prime Video also 11,98 Euro – 8,99 Euro + 2,99 Euro, was einem alten Aufpreis von knapp 33% entspricht.

