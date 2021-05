Home Daybreak Apple Pinkes iPhone 13 fände Käufer | zu viel Malware auf dem Mac | Apple Music Lossless doch auf AirPods? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute starten also die neuen Produkte von Apple offiziell in den Verkauf: Vorbestellt werden können sie ja bekanntlich schon länger. Im Vorfeld veröffentlichte Reviews zeigten sich gewohnt begeistert von den neuen Gadgets. Wir sprechen daneben noch über pinke iPhones und Apple Music Lossless auf den AirPods. Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Apples neue Produkte gehen heute überall in den Verkauf: Sofern nicht schon bald ausverkauft, können damit also das neue iPad Pro, der neue iMac und das neue Apple TV 4K nun auch in Handel erworben werden, sofern er geöffnet hat.

Wird das iPhone 13 auch in Pink kommen?

Das ist eine interessante Frage, die unlängst durch einen Leak aufgebracht worden war. Wir haben euch daraufhin gefragt, was ihr von einem pinken iPhone halten würdet und ihr habt durchaus vielseitig geantwortet.

Spielen die AirPods doch bald Apple Music Lossless?

Bis jetzt sah es so aus, als wäre hier selbst bei den teuren AirPods Max nichts zu machen, doch nun gibt es doch ein wenig Hoffnung: Angeblich soll Apple an einem neuen verlustfreien Dateiformat für die drahtlose Übertragung arbeiten, mehr dazu hier.

Der Mac ist voller Malware

Das behauptet tatsächlich Apples leitender Manager für die Softwareentwicklung und der sollte es ja eigentlich wissen. Damit versucht r allerdings keineswegs, den Mac schlecht zu reden, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Was bringt eigentlich iOS 14.7 so an Neuerungen, das ja inzwischen in einer ersten Beta vorliegt? Nun, zumindest könnt ihr in Zukunft schon euren Timer am HomePod auf dem iPhone stellen, ist doch was, oder?

Wie würde wohl App-Tracking im Alltag aussehen?

Apple trommelt weiter für sein neues App-Tracking-Transparenz-Feature und hat auf etwas humoristische Weise illustriert, wie das ganze im täglichen Leben aussehen würde. Hierzu hat man ein neues Video auf YouTube eingestellt.

Und dann gab es da auch noch neue öffentliche Betas, nämlich von iOS 14.7 und macOS Big Sur 11.5. Und die Neuzugänge auf Netflix im Juni wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.

Damit entlasse ich euch in ein hoffentlich nicht mehr allzu fernes langes Wochenende.

