Apple Music Lossless einfach erklärt | Neues vom Epic-Prozess und Gerüchte – JETZT im Apfelplausch!

Apple hat also jetzt tatsächlich Apple Music Lossless angekündigt. – mit ein Top-Thema der heutigen Sendung und wir versuchen auch zu klären, wieso diese neue Qualität nicht auf den AirPods spielt. Außerdem sprechen wir über einige neue und ziemlich spannende Gerüchte zum MacBook und Mac Pro / Mac Mini. Willkommen zur Episode 193.

Und auch diese Episode beginnen wir natürlich wieder mit ein wenig Post von euch, unter anderem sind hier wieder einmal die AirTags Thema.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gefasel

Intro und Gefasel 00:01:35: Hörermails: Apple-Watch-Herzfrequenzmessung ungenau? | AirTags-Zubehör zu teuer | Kritik an App-Tracking

Hörermails: Apple-Watch-Herzfrequenzmessung ungenau? | AirTags-Zubehör zu teuer | Kritik an App-Tracking 00:16:50: Apple Music Lossless kommt: Was ist das und was muss ich wissen?

00:35:40: Gerüchte zum neuen MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro und Mac mini

Gerüchte zum neuen MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro und Mac mini 00:58:00: Leak: Wird die Apple Watch Series 7 eckig und kantig?

Leak: Wird die Apple Watch Series 7 eckig und kantig? 01:07:15: Neues vom Epic-Prozess: Wie sich Apple aktuell abmüht

Apple Music Lossless ist neu und wirft Fragen auf

Zunächst geht es dann los mit Apple Music Lossless, wir fassen noch einmal die Fakten zusammen und gehen dann der Frage nach, wieso die Lossless-Inhalte nicht auf den AirPods zu vernehmen sind. Hierzu haben wir eine Erklärung aus unserer Technik, an der wir uns in dieses Thema quasi so ein wenig hinein hangeln.

Der Mac sieht aufregenden Zeiten entgegen

Und dann kümmern wir uns um diesen Mega-Informationsausstoß von Mark Gurman aus dieser Woche: Der hatte ganz viele verblüffend detailreiche Prognosen zu kommenden Mac-Modellen vorgelegt. Er sprach so etwa über die neuen MacBook-Pro-Modelle, die neuen MacBook Air-Modelle sowie den neuen Mac Pro / Mac Mini und auch über die Frage, wo der große iMac bleibt. Wie gesagt, eine spannende Sache war das.

Wird die Apple Watch bunt und eckig?

Also wenn es nach mir geht: bunt ja, eckig nicht. Aber es geht ja leider nicht nach mir. Wir sprechen über diesen Leak von jemandem, der manchmal richtig liegt und manchmal auch nicht.

Epische Aussagen

Und zum guten Schluss kommt dann wieder unser Epic Games-Prozessmonitor, in dem wir noch einige denkwürdige Aussagen aus Apples Managementteam zusammenfassen, etwa zur beklagenswert schlechten Softwarequalität am Mac oder den erdrückenden Kosten der WWDC.

