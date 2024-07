Home Daybreak Apple Phil Schiller hat neuen Teilzeit-Job | neue Gleichberechtigung beim iPhone 16 | iOS 18 jetzt auf Deutsch erforschen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Phil Schiller hat einen neuen Job, zumindest in Teilzeit. Er wird bei den Vorstandssitzungen von OpenAI vorbeischauen. Warum das wichtig ist und vielleicht nicht immer ohne Konflikte abgeht, dazu mehr in dieser Übersicht am Morgen.

Apples ewiger App Store-Chef und seit einigen Jahren Fellow bekommt einen neuen Job. Allzu sehr in Anspruch nehmen wird die neue Tätigkeit ihn aber wohl nicht. Er bekommt einen Platz am Tisch des Vorstands von OpenAI, den Schöpfern von ChatGPT. Das ist Teil der Vereinbarung, die Apple mit OpenAI getroffen hat.

ChatGPT wird an iOS 18 und macOS Sequoia angebunden, Apple bekommt nun einen Beobachter im Vorstand des KI-Startups, mehr dazu lest ihr hier.

Alle neuen iPhones mit einem Chip

Das iPhone 16 wird es wohl wieder in vier Ausgaben geben. Interessant dabei: Alle neuen iPhones könnten mit dem selben Chip kommen. Das ist seit einiger Zeit bei Apple nicht mehr selbstverständlich. Wieso diese neuen A18-Chips aber dennoch nicht alle gleiche Leistungen bringen müssen, lest ihr hier.

iOS 18 und Co. präsentieren sich jetzt auch auf Deutsch

Es dauert immer einige Wochen, bis die Vorschauseiten der kommenden großen Updates für Apples Systemhauptversionen in den diversen Sprachen der Länder, in denen Apple Geschäfte macht, lokalisiert sind. Das ist für Deutschland jetzt der Fall: Somit können Nutzer hierzulande jetzt auch in aller Ausführlichkeit sehen, welche Feature sie alle zunächst nicht nutzen können.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wer sich demnächst einen neuen Mac oder ein neues iPad bestellt, kann zusätzlich noch kostenlose AirPods oder einen Apple Pencil abgreifen, zumindest, wenn er Student ist, das Back to School-Programm ist zurück, hier die Infos.

Leuchten gesucht?

Wer neue smarte Lampen für das smarte Heim sucht, kann sich das anschauen, was da vor kurzem neu erschienen ist, hier die Infos.

Netflix nervt weiter die Billiggucker

Und wer noch den günstigsten und bei Netflix schon länger sehr unbeliebten Basistarif hat, bekommt jetzt endgültig mit, dass er da bald in die Röhre guckt, denn dieser Tarif wird schon bald schlicht und einfach nicht mehr da sein, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen schönen Start in den Tag wünschen.

