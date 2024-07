Home Apple Back to School ist zurück: Gratis-AirPods oder Pencil zum neuen iPad oder Mac

Back to School ist zurück: Gratis-AirPods oder Pencil zum neuen iPad oder Mac

Apples Back to School-Programm ist nun auch in Europa wieder da: In Deutschland gibt es etwa AirPods oder einen Apple Pencil gratis dazu, wenn ihr Studenten seid und im Aktionszeitraum ein neues Apple-Produkt kauft – das qualifiziert ist.

Apple hat sein Back to School-Programm wieder in Europa aufgelegt, nachdem es vor einiger Zeit schon in den USA gestartet war. Diese Rabatte laufen normalerweise jedes Jahr über die Sommermonate und richten sich an Studenten und Schüler.

AirPods zu neuem Mac dazu

Einerseits gibt es ganzjährig Apple-Produkte wie iPad und Mac für Bildungskunden günstiger. Bildungskunden sind Studenten, Angehörigen von Bildungseinrichtungen, also Dozenten oder Lehrer und auch Schüler, für diese kann die Verifizierung des Status aber umständlicher sein. Studenten bestätigen ihren Studierendenstatus über das Portal Unidays, das auch zahlreiche Bildungsrabatte bewirbt, oder die Abfrage über die IT-Plattform der Uni. Eine E-Mail-Adresse der eigenen Hochschule kann auch genutzt werden.

So lange das Back to School-Programm läuft, gibt es Extra-Hardware beim Kauf eines qualifizierten Geräts.

Wer einen Mac mini kauft, erhält etwa die AirPods 2 gratis dazu, beim MacBook Pro, MacBook Air oder iMac sind es die AirPods 3.

Apple Pencil zum neuen iPad

Kauft ihr ein qualifiziertes iPad, gibt es einen Apple Pencil Pro oder den günstigeren Apple Pencil USB-C dazu. Apple Care+ gibt es im Aktionszeitraum mit 20% Rabatt.

Der Rabatt wird in Form einer Gutschrift über den Preis des Zusatzartikels gewährt. Die Aktion läuft bis zum 21. Oktober.

