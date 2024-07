Home Betriebssystem iOS 18 und Co.: Deutschsprachige Vorschauseiten von Apple sind live

Apple hat die deutschsprachige Fassung der Vorschauseiten von iOS 18 und Co. veröffentlicht. Die neuen Systeme werden im Herbst für alle Nutzer starten, derzeit läuft der Beta-Test. Die Preview geben einen Überblick darüber, welche Features in welcher Region verfügbar sind.

Apple hat die deutsche Lokalisierung der Vorschauseiten für seine kommenden großen Updates bereitgestellt. Die offizielle Übersicht und Aussicht auf iOS 18 ist damit auch für Nutzer in Deutschland verfügbar, ebenso wie die iPadOS 18-Preview.

Auch die Preview zu macOS Sequoia, watchOS 11 und erstmals in Deutschland auch visionOS ist damit nun live.

Ein Überblick über alle (nicht) verfügbaren Features

Die englischsprachige Fassung ist bereits seit Wochen online und eine Liste aller kommenden Funktionen ist somit bekannt, doch die lokalisierte Version der Previews ist dennoch hilfreich.

Diese Versionen zeigen stets auch, welche der neuen Funktionen in der jeweiligen Region verfügbar sein werden, hier lohnt ein Blick auf die Fußnoten. So ist die neue Highlights-Funktion für Safari beispielsweise zwar in Deutsch beschrieben, funktioniert aber nur in englischsprachigen Regionen.

Wie üblich kann Apple trotzdem eine unübersehbar lange Liste an Neuerungen präsentieren, klar ist aber trotzdem: Ohne Apple Intelligence fehlt den neuen Updates ein ganz entscheidender Baustein der großen Neuerungen von Apple. Wann diese in anderen Ländern außerhalb der USA starten werden, ist noch nicht klar.

iOS 18 und die übrigen großen Updates befinden sich aktuell in der Beta, derzeit liegt die zweite Beta für die Entwickler vor. Im Herbst werden die finalen Versionen der Aktualisierungen für alle Nutzer veröffentlicht.

