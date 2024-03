Home Deals Osteraktion bei SP Connect: 20% Rabatt auf Smartphone-Halterungen für Bike Und Motorräder

26. März 2024

Vor fast einer Woche war der kalendarische Frühlingsbeginn, am kommenden Wochenende ist Ostern. Wollen sagen, die Fahrräder und Motorräder dürfen entstaubt werden. Wer dabei auf sein iPhone zwecks Navigation nicht verzichten will, sollte einen Blick zu SP Connect werfen.

Wer in Sachen Halterung für das Fahrrad Wert auf Premium legt, kommt um SP Premium kaum herum. Zum Start ins Frühjahr gibt es im Rahmen der Osteraktion von SP Connect gerade 20 Prozent Preisnachlass auf das komplette Programm. Ihr müsst dafür lediglich auf das Aktionsbanner ganz oben auf deren Webseite klicken oder den beim Kaufabschluss Aktionscode OSTERN2024 eingeben. Allerdings wollen wir darauf hinweisen, dass sich der maximale Benefit nur dann ergibt, wenn man auch die Hüllen des Herstellers verwendet.

Mit dem neu eingeführten Halterungssystem SPC+ sind die iPhone-Hüllen von SP Connect auch ein ganzes Stück dünner und damit auch alltagstauglicher geworden. Die Cases sind nicht mehr auf den ersten Blick als Fahrrad- oder Motorradhülle erkennbar, lassen sich gut in der Hosentasche verstauen und sind zudem inzwischen auch mit MagSafe kompatibel. Im Prinzip handelt es sich hier um ein modularer System wie es Peak Design seit einigen Jahren anbietet. Achtet bei der Auswahl des passenden Systems unbedingt auf die verschiedenen Optionen. Bei Zweirädern fängt das bei der Art und Weise an, wie die Halterung montiert wird und hört bei der Frage auf, ob ihr einen zusätzlichen Erschütterungsdämpfer als Kameraschutz wollt – die Kamera in den aktuellen iPhone-Modellen ist diesbezüglich durchaus empfindlich.

