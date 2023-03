Home Featured Offiziell: iPhone 14 in Gelb startet Freitag

Die Gerüchte haben sich heute bestätigt. Das iPhone 14 ist bald auch in Gelb verfügbar. Die Vorbestellungen starten noch diese Woche. Wie findet ihr die neue Farbe?

Die Spekulationen waren zutreffend: Zuletzt hatte noch Mark Gurman auf eine zu erwartende neue Farbe für das iPhone hingewiesen, jetzt ist es offiziell. Das iPhone 14 kommt auch in Gelb. Bis auf die neue Farbe, ist das iPhone 14 natürlich das selbe iPhone 14, das wir seit letztem Herbst kennen, dennoch ist Apple nicht um Worte zur Ankündigung verlegen:

„Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple.

Vorbestellung der neuen Farbe ist ab Freitag

Das neue iPhone 14 in Gelb kann ab Freitag, den 10. März vorbestellt werden, wie üblich startet die Vorbestellung um 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Eine neue Farbe für das iPhone 14 Pro gibt es bislang noch nicht.

Zudem könnte Apple auch bald neue Farben für die Lederhüllen des iPhone 14 vorstellen, auch hierzu hatte es zuletzt Spekulationen gegeben.

Wie gefällt euch die neue Farbe für das iPhone 14?

