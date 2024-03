Home Mac Offiziell: Apple stellt neues MacBook Air mit M3 vor

Apple hat heute neue MacBook Air-Modelle vorgestellt. Das MacBook Air 13 und 15 Zoll kommt jetzt mit M3-Chip, besserem WLAN und Unterstützung für zwei externe Displays.

Apple hat tatsächlich schon am ersten Tag der neuen Woche neue Produkte vorgestellt. Das MacBook Air 13 und 15 Zoll wird aktualisiert, das kündigte Apple heute wie zuvor schon erwartet in einer Pressemitteilung an. Auch bei den aktualisierten Spezifikationen traf ein, was erwartet worden war.

Das MacBook Air erhält den M3

Die neuen Modelle des MacBook Air werden mit dem M3-Chip ausgestattet sein. Zudem unterstützen sie nun auch WiFi 6E, auch unterstützt das Mikrofon nun ein größeres Spektrum, Apple spricht auch von einer verbesserten Sprachqualität bei Videotelefonie.

Es werden darüber hinaus bis zu zwei externe Displays bei geschlossenem Bildschirm unterstützt, eins mehr als im Vorgängermodell.

„Das MacBook Air ist unser beliebtester Mac, der von mehr Kund:innen gewählt wird als jeder andere Laptop. Und heute wird es mit dem M3 Chip und neuen Funktionen sogar noch besser“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple. „Ob für Studierende, die ihren Abschluss anstreben, oder für Anwender:innen im Unternehmensbereich, die leistungsstarke Features für Produktivität benötigen – oder für alle, die einfach die unübertroffene Kombination aus Leistung, Mobilität und branchenführender Batterielaufzeit in einem lüfterlosen Design suchen – das neue MacBook Air ist nach wie vor der weltweit beste dünne und leichte Laptop.“

Apple spricht davon, dass das neue MacBook Air auf bis zu 60% mehr Performance als das Modell mit M1-Chip kommt. Beeindruckend, aber weniger aussagekräftig: Bis zu 13x schneller soll das neue Modell sein als das schnellste, inzwischen aber auch schon recht alte MacBook Air mit Intel-Chips.

Vorbestellungen ab heute

Ab heute können Kunden die neuen Modelle vorbestellen. Verfügbar sind wie zuvor die Varianten in den Farben Midnight, Starlight, Space Gray und Silver.

Die Auslieferungen starten ab kommendem Freitag.

Ist das Update des MacBook Air für euch interessant?

