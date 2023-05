Home Daybreak Apple Oculus-Gründer lobt Apples Brille | Apple Music-Feature für Konzerte | Vodafone streicht 11.000 Stellen – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Dieses mal haben wir für euch die Meinung des Oculus-Erfinders zu Apples Brille, außerdem ein neues Feature in Apple Music und Entlassungswelle bei Vodafone. Das und mehr gleich hier!

Oculus-Gründer über Apple Brille

Das Apple-Headset sei „so gut“, das sind die Worte von Oculus-Erfinder Palmer Luckey bei Twitter. Er ist dabei nicht der erste, der die Brille noch vor der Erscheinung lobt. Bei der ersten Version, die vermutlich auf der WWDC in 3 Wochen gezeigt wird, rechnet man seitens Apple noch nicht mit dem großen Absatz. Dieser soll erst mit der 2. Version kommen, man rechnet bei der nachfolgenden Generation mit einem zehnfachen des Verkaufs.

Apple Music zeigt in Zukunft auch Konzerte an

Apple Music hat ein neues Feature ausgerollt. Auf einer Karte lassen sich Konzerte in der Nähe anzeigen. Zukünftig soll man auch auf der Seite eines Musikers sehen, ob dieser gerade auf Tour ist, wo die nächsten Termine sind und man kann sich zum Kartenverkauf weiterleiten lassen. Aktuell ist dies aber noch begrenzt verfügbar. Die Karte gibt es nur in den Städten New York, London und Tokyo. Die „Setlists“ lassen sich bis jetzt nur bei einigen wenigen Künstlern anzeigen.

Vodafone streicht 11.000 Stellen

Wieder eine Massenentlassung im Technik-Sektor. Dieses mal trifft es den Telekommunikationskonzern Vodafone. Hier werden 11.000 Stellen gestrichen, etwa 900 davon in Deutschland. Die Kosten für den Kunden sollen weiter steigen, um so die Verschuldung des Unternehmens von 33 Milliarden Euro weiter in den Griff zu bekommen.

Was sonst noch wichtig war

Das war es schon für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Tag.

